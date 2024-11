Ce samedi 9 novembre commençait avec un alléchant (non) Spurs – Jazz en direct à 23 heures. La présence de Victor Wembanyama ressemblait à la seule raison valable de regarder ce match sur le papier, mais c’était bien plus disputé que ce qu’on pourrait penser.

D’ailleurs, cette partie débute assez lentement, chaque équipe devant trouver son rythme, les Spurs tentant de canarder à 3-points pour ce faire avec 10 de leurs 13 premiers tirs pris de loin. Mais à ce petit jeu, c’est le Jazz qui est plus efficace, et parvient à créer un petit écart. Pendant ce temps, Wemby préchauffe mais reste encore assez maladroit et perd 4 ballons rien que dans le premier quart. Heureusement que Stephon Castle envoie – une fois n’est pas coutume – un 3/3 derrière l’arc. Toutefois, le banc du Jazz fait le taf et permet à Utah de mener 25 à 22 au premier quart-temps.

Le second quart-temps démarre déjà mieux pour la bande à Totor, qui a bien réglé la mire avec un 4/5 du parking en 15 minutes. Le retour aux affaires de Devin Vassell, qui dispute son premier match de la saison, fait également du bien.

Devin Vassell is back ! pic.twitter.com/ACr3zfaoO6

Les Éperons passent même devant au score, mais le Jazz réagit une nouvelle fois. Wemby, Markkanen, Vassell, Sexton… tout le monde s’y met pour répondre du tac au tac. Ce sont finalement Lauri et ses potes qui finissent par reprendre un léger avantage, profitant des attaques trop brouillon des Texans et leur collent un 11-1 pour retourner aux vestiaires avec 8 points d’avance (53-45).

Ce début de deuxième période ressemble aux poursuites entre Bip-Bip et Coyote, avec les Spurs dans le rôle de Coyote, ça ne s’invente pas. A chaque fois qu’ils recollent, les montagnards reprennent le large et ainsi de suite, pendant que les Texans continuent à tirer de loin. Le Jazz parvient à reprendre de l’avance dans ce troisième quart-temps qui a une tronche de match de Play-in à l’Est, lors duquel même Zach Collins se met à tirer de loin. Ce dernier mettant un vrai coup de dynamite à ce match, qui permet (encore une fois) aux Spurs de recoller, et de démarrer les 12 dernières minutes à égalité (82-82).

Kyle Filipowski fait le taf mais Victor Wembanyama continue son festival à 3-points pour lui répondre. 6 paniers primés, record en carrière pour aller avec ses 24 points, 16 rebonds et 7 contres. Devin Vassell assure également et plante 21 points à 8/13 au tir dont 3/6 de loin. Ça continue de se rendre coup pour coup jusqu’aux ultimes secondes du match, lors desquelles Wemby fait le nettoyeur dans la raquette en contrant tout ce qui bouge, mais ne peut empêcher Collin Sexton de climatiser le… Frost Bank Center, là non plus ça ne s’invente pas.

WEMBY LA SÉQUENCE DÉFENSIVE DE MONSTRE !! pic.twitter.com/e8rNNYIAIo

Mais Keldon Johnson, jusqu’alors très maladroit, renvoie la pareille à l’ancien arrière des Cavs, pour permettre aux Spurs de recoller à un petit point. Mais Stephon Castle, très bon sur ce match, commet une faute sur un tir à 3-points de Jordan Clarkson, qui ne convertit que deux de ses trois tentatives sur la ligne, et laisse donc Utah à portée de tir. Malheureusement, Wemby tamponne Jordan Clarkson juste après la remise en jeu et est sanctionné d’une faute offensive, voilà une belle cartouche vendangée.

Le challenge demandé n’y fera rien, l’affaire est pliée aux lancers-francs par l’ancien monsieur Kendall Jenner, puis par Collin Sexton. Utah remporte sa deuxième victoire de la saison, tandis que San Antonio pourra nourrir des regrets face à l’une des pires équipes de la ligue. Devin Vassell est perdant pour son retour, mais a fait un très bon match même s’il a manqué de jus sur la fin.