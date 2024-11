Décimés par les blessures en ce début de saison, les Pelicans vont désormais être privés de leur meilleur joueur, comme si la situation n’était pas déjà assez désespérée comme ça. Zion Williamson va en effet rater plusieurs semaines…

On peut le dire : les Pelicans sont officiellement maudits.

D’après Shams Charania d’ESPN, Zion Williamson souffre d’une élongation à l’ischio de la jambe gauche et sera absent jusqu’à nouvel ordre. L’insider ajoute que Zion sera réévalué dans les prochaines semaines, ce qui signifie qu’on est sur une absence d’une durée assez significative.

MAIS C’EST PAS POSSIBLE LES PÉLICANS ENVIE DE MOURIR…!!!

Zion indispo plusieurs semaines !! 😭 https://t.co/MFKIVB9rOq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

Ne jouant que 29 minutes face aux Cavs il y a trois jours, et forfait la nuit dernière contre Orlando, Zion Williamson retrouve une infirmerie qu’il ne connaît que trop bien, lui qui a accumulé les blessures depuis son arrivée en NBA en 2019. Il ne sera pas tout seul puisqu’il va y retrouver Herb Jones, C.J. McCollum, Jordan Hawkins, Dejounte Murray et Trey Murphy III. Rien que ça ! Même si ce dernier pourrait revenir la semaine prochaine, on est sur un niveau de poisse assez incroyable chez les Pelicans.

Alors que la concurrence dans la Conférence Ouest est peut-être plus forte que jamais, les Pels risquent de ne jamais s’en remettre. La Nouvelle-Orléans a déjà pris un gros retard au classement (trois victoires en dix matchs, 14e à l’Ouest), et on ne voit pas comment les hommes de Willie Green pourraient redresser la barre…

__________

Source texte : Shams Charania