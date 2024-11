Voilà ce qu’on appelle une soirée plutôt tranquille. Après avoir bien mangé la nuit dernière, la NBA nous offre cette fois quatre petits matchs. Largement suffisant pour avoir de quoi se mettre sous la dent. Au programme ce soir, Wemby en prime-time et des Nets en mission face au Cavs.

Le programme NBA de la nuit

Spurs – Jazz : 23h

Hawks – Bulls : 1h30

Cavaliers – Nets : 1h30

Clippers – Raptors : 4h30

Victor Wembanyama et les Spurs à l’heure française !

Ce n’est pas toujours les jours que ça arrive, alors autant en profiter. Victor Wembanyama et les Spurs reçoivent le Jazz en fin de soirée, à 23h. L’occasion de ressortir le plaid, et de se poser dans le canapé pour voir ce que l’Alien nous réserve. Il faut dire qu’avec Victor depuis le début de saison, chaque match comporte un peu son lot de surprises.

L’intérieur est en grande difficulté avec son tir, sa sélection de shoots et son utilisation posent question, mais reste capable de gros coups d’éclat. Il y a quelques jours face aux Clippers par exemple, Wemby a distribué neuf contres dans le même match. Une performance rarissime, et dont lui seul ou presque est capable en NBA.

En parlant de grosses perfs, tiens. Un peu plus tôt dans la saison, les Spurs s’étaient déplacés chez les Mormons, et Victor Wembanyama avait pondu l’un de ses meilleurs matchs cette saison. En espérant pour lui, et pour nous, que Vic remette le couvert cette nuit.

Victor Wembanyama vs Utah Jazz

25 PTS | 9 REB | 7 AST | 5 STL | 5 BLK | +43

Anomaly. 👽 pic.twitter.com/2sOTHp2T8m

— A Walking Highlight (@11AWH) November 1, 2024

Et si les Nets devenaient les premiers à faire tomber les Cavs ?

Forcément, à première vue, la phrase peut faire sourire. Les Cavs sont actuellement la meilleur équipe en NBA, et n’ont pas perdu un seul de leurs dix premiers matchs. Une série impressionnante, mais qui pourrait peut-être prendre fin ce soir.

Mais alors, pourquoi nous direz-vous, et ceci est une question légitime. Les Nets, bien que surprenants, paraissent quand même bien moins costauds que leurs adversaires du soir. Seulement voilà, les hommes de Jordi Fernandez ont la sale habitude de jouer les poils à gratter face aux gros poissons. La nuit dernière, Cam Thomas et sa bande ont par exemple poussés les Celtics, pourtant champions en titre, jusqu’en prolongation. Même chose pour les Nuggets, que Brooklyn avait emmenés au bout de la nuit avant de s’incliner.

Ajoutez à cela que les deux équipes sont en back-to-back, et vous obtenez un match qui pourrait bien être plein de rebondissements. En tout cas, si les Nets tapent les Cavs, n’hésitez pas à crier sur tous les toits que vous l’aviez vu ici en premier. Dans le cas contraire, oubliez ce que vous venez de lire.

(PUTAIN LES NETS SONT TROP KIFFANTS QUEL TWEET)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Les Clippers pour enchaîner la passe de quatre ?

Assez inconstants depuis le début de saison, les Voiliers semblent néanmoins avoir trouvé leur rythme de croisière. Les Clippers restent en effet sur trois victoires consécutives, et vont tenter de choper la quatrième cette nuit contre les Raptors.

Un défi a priori abordable, mais que Tyronn Lue et sa bande vont devoir prendre au sérieux s’ils ne veulent pas d’une nouvelle défaite évitable, comme celle concédée face aux Blazers il y’a quelques jours.

En face, les Dinos se battent comme ils peuvent, malgré une infirmerie un peu trop remplie. Toronto montre de belles choses, mais pointe à seulement deux petites victoires depuis le début de saison. Allez, comme on dit, jamais deux sans trois.

Les Français (potentiellement) en lice ce soir