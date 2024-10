Les Nuggets tapent les Nets, Nikola Jokic monumental ! (144-139 a.p.)

En back-to-back après une victoire difficile face aux Raptors, les Nuggets devaient montrer un nouveau visage face à une équipe de Brooklyn que personne n’attend. Si le succès est à la clé, Denver n’a toujours pas rassuré et les Pépites ont du compter sur un Nikola Jokic extraordinaire, qui rejoint Oscar Robertson dans le club des joueurs ayant claqué un 29-18-16 en carrière. La classe.

À l’image de leur début de saison, l’entame de match de Denver est compliquée. 13 points de retard à la fin du premier quart-temps face à une équipe de Brooklyn qui n’a aucune attente autour d’elle, mais qui ne cesse de surprendre. Dès lors, les Pépites ne cessent de courir après le score et l’écart flirte rapidement avec les 20 points en faveur des Nets. Comme d’habitude, la bande venue du Colorado souffre beaucoup lorsque Nikola Jokic part s’asseoir sur le banc et Russell Westbrook continue de reconstruire toutes les salles de NBA avec un joli 1/5 au tir lors du retour aux vestiaires.

Ne vous arrêtez pas à la dernière phrase, les choses vont bien changer en seconde période. Pourtant, le scénario du début de match continue de se répéter au retour du vestiaire. Denver tente de recoller, mais c’est une mission assez difficile quand ça traîne des panards en défense derrière. Les Nets en profitent pour dégainer derrière l’arc, un domaine qui leur a souri jusqu’ici.

Nikola Jokic entame son chantier, valide son second triple-double de la saison et file s’asseoir sur le banc, espérant que ses copaings prennent un peu le relai. Magnifique, c’est pile-poil à ce moment que Russell Westbrook se rappelle qu’il n’est dans les TP, mais joueur NBA.

Une bombinette pour ramener les Nuggets à trois points à la fin du troisième acte. Suivi de deux points et d’une passe décisive pour mettre Denver devant dans la dernière période.

Pour une fois que les hommes de Mike Malone arrivent à produire quelque chose d’intéressant pendant que le MVP en titre a ses fesses sur le banc, c’est important de le souligner. Sauf que les Nets ne lâchent toujours rien et le match reste serré. Cam Thomas plante deux tirs pour maintenir les Nets en vie et il faut encore compter sur Nikola Jokic pour créer l’action qui permet de prendre l’overtime. Un overtime salvateur que les Nuggets dominent pour s’imposer 144-139. Pfiou, elle fait du bien celle-ci car Denver a frôlé la correctionnelle.

Nikola Jokic sort un triple-double historique à 29 points, 18 rebonds et 6 passes. Bien épaulé par les 22 points de Russell Westbrook et les 24 de Jamal Murray… Mais. Est-ce normal de devoir en arriver là pour dominer une équipe de Brooklyn, bien plus faiblarde sur le papier ?

Si Denver repart avec la victoire, la manière n’y est toujours pas et les Nuggets n’ont toujours rien montré de rassurant ce début de saison. De leur côté, les Nets n’ont pas démérité derrière les 26 points de Cam Thomas et les 28 de Dennis Schröder. Au final, des joueurs qui brillent dans une défaite, est-ce que ce ne serait pas une victoire pour Brooklyn ?