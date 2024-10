Remake des dernières finales de conférence avec une nouvelle affiche entre Dallas Mavericks et Minnesota Timberwolves. Un match disputé du bout en bout et dans lequel – comme il y a six mois – c’est Dallas et Kyrie Irving qui finissent par avoir le dernier mot.

Il ne fallait pas rater le coup d’envoi de cette rencontre entre Mavericks et Timberwolves. Tout d’abord parce que le match a débuté avec seulement 7 minutes de retard – un évènement suffisamment rare pour être souligné – mais surtout parce qu’Anthony Edwards a plié un premier quart-temps d’anthologie. 24 points à 6/8 à 3-points.

Les stats d’Anthony Edwards à la fin du 1er quart temps :

24 points

8/10 au tir

6/8 à trois points

Il est hors sol, la tête sur Jupiter 🔥 pic.twitter.com/aZLKiEDgxE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2024

Un heat check qui était censé annoncer une performance exceptionnelle, mais pourtant il n’en fut rien. Enfin, il n’en fut rien pour un alien comme Anthony Edwards. La faute, en partie, à un choc au genou survenu à la fin de ce premier aggravé par une cheville qui tourne à la fin de la première période.

Côté Dallas, les hommes de Jason Kidd ont patiemment attendu que l’orage Anthony Edwards passe en restant accroché au score. En fin de première période, petite alerte pour Luka Doncic qui part au vestiaire suite à un choc au genou. On retient un peu notre souffle, mais rien de grave pour le Slovène qui est de retour pour débuter le 3ème quart-temps. Dans son style : airball suivi d’une faute technique. Définitivement pas son soir… pour le moment.

Pendant que Luka Magic cherche à régler la mire, c’est Kyrie Irving qui s’occupe de porter les Mavericks. Kaï inscrit 16 points sur ce seul 3ème acte et offre 11 points d’avance avant les 12 dernières minutes. Les Wolves s’accrochent et reviennent, grâce à plusieurs tirs de Nickeil Alexander-Walker, pleinement dans la course.

À 114-109 Mavericks, les Wolves laissent filer un rebond défensif potentiellement décisif. Bingo, fallait pas le perdre celui-là : Luka Doncic en profite et éteint définitivement la lumière avec un shoot du logo MONUMENTAL alors même qu’il était à 0/7 à 3-points avant ce tir venu d’ailleurs. Les Mavs s’imposent 120 à 114 et renvoient les Loups dans leur tanière. Elle fait mal, celle-ci.

1/8 à 3-points dans le match.

L’INSOLENCE. pic.twitter.com/HYIeN7YAWF https://t.co/smzXhlDVjS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2024

Le duo Irving / Doncic finit la rencontre avec, en cumulé, 59 points, 12 rebonds, 14 passes. Une belle soirée au bureau.