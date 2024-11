Face à une équipe de Miami tout bonnement injouable car en mode Warriors 2016, l’équipe de Paris 3×3 n’a pas pu résister et s’incline en quarts de finale. Rendez-vous à Shenzhen dans une semaine, avant un final en apothéose du côté d’Hong Kong.

Il est des jours, comme ça. Tout rentre, l’arceau est grand comme une piscine. Les joueurs de Miami ont eu cette chance. Celle de planter des tirs à 2-points avec une facilité plus qu’énervante. Et il fallait que ça tombe contre nos gars de Paris 3×3. Fait chier, mais c’est comme ça… D’autant plus qu’avec une victoire, le collectif aurait repris des points aux Serbes dans le classement mondial.

Une défaite, et un enchaînement rapide : dès la semaine prochaine, à Shenzhen, pour la dernière étape du World Tour, avant un grand feu d’artifice final à Hong Kong. On a hâte !