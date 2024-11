Ja Morant est de retour à l’infirmerie à cause d’une blessure à la hanche qui devrait le tenir éloigné des parquets pendant quelques temps et il sera réévalué chaque semaine jusqu’à son retour. Décidément, le meneur des Grizzlies a la poisse…

Il a été révélé que le meneur bondissant a été victime d’une subluxation postérieure de la hanche et d’élongations musculaires pelviennes. On n’est pas médecins, mais ça fait assez de mots compliqués pour comprendre que Ja ne fera pas son retour dans l’immédiat pour les Oursons.

La franchise a annoncé la nouvelle ce samedi et Chris Haynes a confirmé sur Twitter avec les mêmes mots compliqués, mais en anglais. Memphis devra faire sans son franchise player pendant au moins une semaine, mais vu la potentielle ampleur de la blessure, ça pourrait être encore plus. Il est en tout cas annoncé en “week-to-week”, ce qui veut dire que le staff médical réévaluera l’état de son joueur chaque semaine.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

Memphis Grizzlies star Ja Morant will be sideline at least a week after imaging revealed a posterior hip subluxation along with multiple associated Grade 1 pelvic muscle strains.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 9, 2024

Ja Morant aurait contracté cette blessure dans le troisième quart-temps du match face aux Lakers, lors duquel il a également eu une légère altercation avec LeBron James. Le meneur aurait essayé de monter au alley-oop mais a été déstabilisé dans les airs par un défenseur avant de faire une mauvaise chute, qui a causé les dégâts révélés ci-dessus. Les risques du métier pour un joueur si athlétique, diront certains…

Ja n’a pas participé au match face aux Wizards (qui ont vu Scotty Pippen Jr. réaliser son premier triple-double en carrière) et devrait en rater d’autres. Il faudra donc s’armer de patience dans le Tennessee, et patienter en attendant le retour de Ja Morant mais aussi ceux de Desmond Bane et Marcus Smart, également blessés.

Taylor Jenkins va une nouvelle fois devoir bricoler sans trois de ses cinq starters…

