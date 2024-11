Quatre matchs la nuit dernière, avec quelques Français sur le pont et une équipe qui voulait demeurer invaincue cette saison. Tu veux savoir ce qu’il s’est passé ? Tu es au bon endroit.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Spurs ont retrouvé Devin Vassell mais ils ont perdu face au Jazz, soirée contrastée.

On a longtemps cru que les Nets allaient être les premiers à battre Cleveland cette saison, mais Darius garland a lâché un money time de malade et les Cavs sont à 11-0 !

Les Bulls ont renversé les Hawks dans un match qui sentait bon la Coupe Intertoto.

Quatrième victoire de suite pour les Clippers !

Les Français de la nuit en NBA

Victor Wembanyama a cumulé 24 points, 16 rebonds et 7 contres, mais il a commis une faute qui a contribué à coûter la défaite aux Spurs.

Sidy Cissoko n’a pas joué.

Zaccharie Risacher a scoré 17 points dans la défaite des Hawks.

Nicolas Batum

En G League, Armel Traoré a réussi ses débuts avec les South Bay Lakers (10 points, 11 rebonds et 4 steals)

Le highlight de la nuit

CLEVELAND STAYS UNBEATEN 🔥@cavs are the 12th team in NBA history to start a season 11-0! pic.twitter.com/DjpOgHAZaA

— NBA (@NBA) November 10, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

Le programme de la nuit prochaine