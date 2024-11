Quatre Français étaient au turbin cette nuit en NBA. Et si vous vous demandez combien de personnes utilisent encore le mot turbin, c’est peut-être le même nombre de personnes que de joueurs français ayant évolué en G League cette nuit. Intro de malade.

Les résultats de la nuit

Il a été aux points, au four, aux rebonds, au moulin et aux contres. Avec 24 points à 8/15 dont 6/9 du parking, 2/2 aux lancers, 16 rebonds et 7 contres, Wemby a été ultra solide mais il n’a pu empêcher la défaite des Spurs, notamment à cause d’une faute évitable sur Jordan Clarkson dans le money time.

Sidy Cissoko

Il n’a pas participé au match face au Jazz.

Zaccharie Risacher

A la conclusion d’un alley-oop ou d’un catch and shoot, Zaccharie Risacher était souvent là où il le faut et il a été globalement assez propre cette nuit. 17 points, 2 rebonds et 2 contres mais une défaite contre les Bulls, bref, une soirée très Atlantesque.

Nicolas Batum

Les Clippers sont en forme (4 victoires de suite) et c’est notamment grâce à l’illustre Nico, qui s’est bien montré cette nuit avec 7 points, 3 rebonds et 2 passes.

Armel Traoré

Pas utilisé en NBA pour l’instant par JJ Redick, Armel Traoré a profité du premier match de G League pour se montrer, au contraire d’un Bronny James bien maladroit pour sa part. En sortie de banc, il a apporté 10 points, 11 rebonds et 4 steals pour participer à la win des Lakers de South Bay. C’est bien, c’est du basket !

