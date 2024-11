Après une victoire aussi large que logique cette semaine à Caen face à Israël, les filles de Jean-Aimé Toupane remettent ça à 17h10 à Riga, contre un adversaire plus coriace mais qui reste largement moins solide que nos vice-championnes olympiques. Une victoire ce soir ? L’Euro 2025 leur tendra les bras !

Ce soir à 17h10, parce que ouais, à 17h10 il fait nuit, les Françaises joueront en Lettonie leur qualif pour l’Euro 2025. Trois matchs et trois victoires pour l’instant, logique au vu du niveau des équipes de la poule, mais il ne faut pas pour autant prendre qui que ce soit de haut, c’est mon Papy Fernand qui me l’a appris. Les Lettones sont d’ailleurs les adversaires les plus coriaces de la poule des Bleues, qui ne les ont battu “que” de 22 points à l’aller et qui devront donc se méfier de l’atmosphère balte, jamais évidente à gérér.

Pour cela Jean-Mémé (personne ne l’appelle comme ça) pourra compter sur le retour du cheatcode Dominique Malonga, absente à Caen face à Israël et qui remplace pour ce match la jeune Jesse-Mine Zodia. Dominique Malonga qui, on le rappelle, a dunké en match il n’y a pas si longtemps que ça, relisez bien la phrase.

Dominique Malonga, Gabby Williams, Janelle Salaün, Marieme Badiane, Romane Bernies, Leïla Lacan et Valériane Ayayi sont les sept olympiennes présentes dans le groupe, Foppossi, Touré, Tadic et Astier les réservistes à qui on donne logiquement leur chance et Camille Droguet la petite dernière arrivée. Avec un tel groupe le boulot devrait être fait sans trop de problème, alors du sérieux, du plaisir, et on en parle plus ? Vite, à 17h10 !

Match à suivre en direct sur la Chaîne l’Équipe