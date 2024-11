Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Pour cette troisième semaine de la saison ? Le Zaccharie Risacher de NBA est véritablement né !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Quatre matchs et des fortunes diverses pour Victor Wembanyama. Devin Vassell est revenu mais Jeremy Sochan l’a remplacé dans la Team Blessés, les critiques pleuvent sur son jeu trop au large et son réel impact, mais ce que le Wemby tourmenté fait… à peine 0,00001% des joueurs de basket le font. On reste donc, très concrètement, sur des productions toujours all-time notamment au contre (23 en quatre matchs !) et des Spurs pas du tout décrochés, alors calma calma, et keep profitez de Wembanyama.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 17,7 points à 41,3% au tir dont 22,6% du parking, 91,2% aux lancers, 9,6 rebonds, 2,7 passes, 1,6 steal et 3,7 contres en 30,8 minutes

6 contres en 19 minutes pour Victor Wembanyama ce soir. 👽

Il reste 6 minutes … dans le troisième quart-temps ! pic.twitter.com/a5hqgDGrle

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Le Chesnay-Rocquencourt est une cité magique !!! 🤩pic.twitter.com/uMKvrTQlwN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

WEMBY ⛔️

pic.twitter.com/P1HCmxW2sl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024

LE CONTRE DE ZACCHARIE RISACHER SUR KARL-ANTHONY TOWNS ❌❌❌

pic.twitter.com/zWiP9oR9Wd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024

Victor Wembanyama. 🔥

pic.twitter.com/r6aUJgru2I

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 8, 2024

Victor Wembanyama face aux Blazers :

12 points

4/13 au tir

2/6 du parking

2/3 aux lancers

8 rebonds

2 passes

4 steals

3 contres

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/QcwRj832Ph

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

Je vais l’écrire en majuscule, ça passera mieux.

138 TIRS TENTÉS :

34 À L’ARCEAU (79% DE RÉUSSITE)

16 proches de l’arceau (44%)

26 à mi-distance (34%)

62 À TROIS POINTS (23%) https://t.co/gBGPirwJPy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

WEMBY LA SÉQUENCE DÉFENSIVE DE MONSTRE !! pic.twitter.com/e8rNNYIAIo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Semaine plus tranquille pour celui qui a tout de même intégré la semaine dernière les premiers classements pour le MIP 2025. Bilal reste l’un des moteurs des Wizards, ça c’est acté, et quoiqu’il arrive chaque match de Washington sera cette saison une occasion immanquable de se lever… pour le voir, lui, très principalement.

Wizards vs Warriors : 9 points à 3/11 au tir dont 1/4 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 39 minutes

Wizards @ Grizzlies : 10 points à 4/9 au tir dont 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes, 2 steals et 2 contres en 31 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 16,6 points à 53,9% au tir dont 39,3% du parking, 82,1% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,6 passes, 1,1 steal et 0,4 contre en 34,3 minutes

Augmentez le son !

C’est cadeau, signé Bilal Coulibaly 🫶 pic.twitter.com/DE1kK0ODAE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Trois matchs, trois victoires, dont un beau statement game face à Nikola Vucevic, autre pivot très en vue en ce début de saison. Rudy Gobert gagne et domine sans faire de bruit, en tout cas beaucoup moins que ses haters qui ne trouvent bizarrement pas grand chose à dire cette saison.

Wolves vs Hornets : 8 points à 4/5 au tir, 8 rebonds, 4 passes et 1 contre en 30 minutes

Wolves @ Bulls : 21 points à 9/11 au tir et 3/3 aux lancers, 9 rebonds, 3 passes et 1 contre en 32 minutes

Wolves vs Blazers : 8 points à 4/5 au tir, 15 rebonds, 2 passes et 3 contres en 25 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,3 points à 66,1% au tir et 76,9% aux lancers, 10,4 rebonds, 2 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 31,4 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Le gros épicentre de la semaine de Zacch est évidemment son match à 33 points face aux Knicks. L’ailier français a battu tous ses records en carrière lors de ce match et semblait tirer dans l’océan avec un caillou. Fluide as fu*k dans son jeu, sûr de lui dans ses choix et bien accompagné, Risacher offre un début de saison inégal mais globalement productif. Et quand on voit ce match mercredi, tous les espoirs de greatness sont permis. En même temps… on le savait.

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,5 points à 37,3% au tir dont 27,5% du parking, 65,5% aux lancers, 3,7 rebonds, 1,5 passe, 1 steal et 0,9 contre en 26,7 minutes

pic.twitter.com/1VGPVUv5Hh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2024

Catch and shoot, Risacher ! pic.twitter.com/SFc7UP9Nt8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Le MAGNIFIQUE finish de Zaccharie Risacher !! 😮‍💨❤️pic.twitter.com/30ol7C21zq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

ZACCHARIE RISACHER À LA MI-TEMPS :

22 POINTS (8/11 AU TIR, 5/7 DU PARKING)

3 REBONDS

2 PASSES

2 INTERCEPTIONS

1 CONTRE

IL EST LÀ, SON MEILLEUR MATCH EN CARRIÈRE ! QUELLE MI-TEMPS ÉNORME 🇫🇷🔥

pic.twitter.com/nDOsJNH6LE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024

Ça c’est du visuel qui visualise. pic.twitter.com/Dtyr3zKkDs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Les Sixers enchainent les défaites mais Guerschon, lui, ne peut pas y faire grand chose. De la production, de l’énergie, du scoring, quelques highlights à la Française, bref du Yabusele tout craché en attendant le retour de Joel Embiid pour, enfin, faire décoller la saison de Philly.

Sixers @ Suns : 19 points à 6/14 au tir dont 5/11 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 6 passes et 1 contre en 30 minutes

Sixers @ Clippers : 4 points à 2/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond en 10 minutes

Sixers @ Lakers : 14 points à 5/6 au tir dont 3/4 du parking et 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 steal et 1 contre en 23 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,1 points à 52,1% au tir dont 42,4% du parking, 70% aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 1 steal et 0,5 contre en 20,1 minutes

Grayson Allen a vraiment sa place dans une cage aux-côtés de Rey Mysterio, Jeff Hardy et Triple H ! 🤐

ON NE TOUCHE PAS À GUERSCHON !!! 😡pic.twitter.com/sV2jwvvUVr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

L’Ours danse sur la musique du buzzer ! 🧸🚨pic.twitter.com/flngFC2q1x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Record en carrière aux rebonds face aux Warriors, record en carrière à la passe contre Memphis, après avoir battu celui du scoring samedi dernier face à Miami. Alexandre Sarr progresse, malgré le niveau sportif douteux de son équipe, mais il progresse justement dans un groupe qui semble fonctionner humainement, malgré les tweets de Kyle Kuzma. Il faudra s’habituer, comme pour Wemby, à voir ce grand machin tirer autant de loin, mais comme le disait Papy Fernand (encore lui) : il faut bien vivre avec son temps.

Wizards vs Warriors : 10 points à 3/10 au tir dont 0/4 du parking, 4/6 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 3 contres en 27 minutes

Wizards @ Grizzlies : 8 points à 3/11 au tir dont 0/5 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 25 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 9,6 points à 34,8% au tir dont 17,6% du parking, 81,3% aux lancers, 6,7 rebonds, 2,1 passe, 0,6 steal et 2,6 contres en 25 minutes

La connexion Sarr – Bilal 🥰🤝🇫🇷 pic.twitter.com/KnuirXRsz8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Les Clippers sont en pleine bourre avec quatre victoires de suite et Nico, lui, vit sa petite vie de glue guy en pré-retraite, ceci n’étant évidemment pas réducteur. L’ex capitaine des Bleus s’habitue à la nouvelle orga en place, avec du Norman Powell et du Ivica Zubac en nouveaux leaders aux côtés de James Harden, et il profite également des installations du flambant neuf Intuit Dome, dans lequel il peut pisser dans 5 000 toilettes différentes. Et ça, c’est quand même la très grande classe.

Clippers vs Spurs : 3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond et 2 passes en 20 minutes

Clippers vs Sixers : 7 points à 3/6 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds et 3 steals en 20 minutes

Clippers @ Kings : 0 point et 4 rebond en 15 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,3 points à 33,3% au tir dont 28,6% du parking, 66,7% aux lancers, 2,9 rebonds, 2 passes, 0,7 steal et 0,7 contre contre en 18,4 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Attention Ousmane, réduction de minutes et glissement de terrain dans la rotation. Toujours présent mais de moins en moins debout, toujours la banane mais ça ne nous rassure pas vraiment. Vous l’avez connu, la ref de malade ?

Thunder vs Magic : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 2 steals en 8 minutes

Thunder @ Nuggets : 6 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds en 10 minutes

Thunder vs Rockets : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 steal en 6 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,7 points à 39,5% au tir dont 30,4% du parking, 71,4% aux lancers, 3,1 rebonds, 0,9 passe, 0,8 steal et 0,3 contre en 12,6 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Le dossier le plus chaud du moment chez les Français de NBA. Titularisé pour la première fois vendredi soir, il n’en reste pas moins que Tidjane en chie. Ça se voit à l’œil nu, au premier regard. Tidjane veut bien faire, ça se voit presque trop et ça le dessert. Jamais en rythme pour le moment, on se dit que ça va venir mais vite, vite tout de même, la NBA est une dame impatiente et elle attend toujours confirmation de l’immense talent de l’ex crack de Cholet. Et nous aussi, par la même occasion.

Hornets @ Wolves : 5 points à 2/10 au tir dont 1/7 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 22 minutes

Hornets vs Pistons : 3 points à 1/1 du parking et 1 rebond en 12 minutes

Hornets vs Pacers : 2 points à 1/6 au tir dont 0/3 du parking, 7 rebonds et 1 passe en 21 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,1 points à 27,6% au tir dont 23,8% du parking, 50% aux lancers, 3 rebonds, 0,9 passe et 0,4 steal en 16,4 minutes

🚨 TIDJANE SALAÜN TITULAIRE CE SOIR !! 🇫🇷 pic.twitter.com/QYYEuNvwlv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Utilisé de manière parcimonieuse par Chauncey Billups, Rayan Rupert est bon à chaque fois qu’il rentre mais il rentre vraiment quand… son coach l’a décidé. Ce qui est logiquement le cas de tous les joueurs de basket au monde, mais tous n’ont pas Chauncey en coach. Comment dire d’une légende sur le terrain qu’elle ne l’est pas vraiment sur le banc, alors que nous, tout ce qu’on voudrait, c’est que le frérot de Iliana en devienne une sur le terrain. Comprendo ?

Blazers @ Pelicans : 6 points à 3/5 au tir dont 0/1 du parking, 0/1 aux lancers, 2 rebonds et 1 steal en 19 minutes

Blazers @ Spurs : 0 point à 0/1 au tir en 8 minutes

Blazers @ Wolves : 3 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking, 1 rebond en 7 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 4,7 points à 54,8% au tir dont 46,2% du parking, 50% aux lancers, 1,4 rebond, 0,2 passe, 0,7 steal et 0,4 contre en 11,4 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pas grand chose à se mettre sous la dent, à part le fait qu’il a été aux premières loges pour voir Zaccharie Risacher faire du sale à son équipe. On se console comme on peut.

Knicks @ Rockets : DNP

Knicks @ Hawks : DNP

Knicks vs Bucks : 0 point à 0/1 du parking, 1 rebond et 1 passe en 5 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,3 point à 33,3% au tir dont 33,3% du parking, 1 rebond et 0,3 passe en 7 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Une première apparition face aux Rockets mais dans un match vite vendangé par les Spurs… puis plus rien. On ne serait pas surpris de le voir jouer très vite avec les Spurs… d’Austin, en G League, histoire de le lancer un peu.

Spurs @ Clippers : DNP

Spurs @ Rockets : 5 points à 2/3 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds et 2 passes en 8 minutes

Spurs vs Blazers : 30 secondes de jeu

Spurs vs Jazz : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1 point à 66,7% au tir dont 100% du parking, 0,8 rebond et 0,8 passe en 5 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

On ne l’annonçait pas vraiment, mais le joueur français le plus utile aux Hornets en ce début de saison se nomme Diabaté, Moussa de son prénom. Son pic de la semaine ? Une perf que l’on qualifiera d’originale contre les Pacers, avec 15 rebonds et 3 contres assortis de… 0 point. On adore, c’est français.

Hornets @ Wolves : 2 points à 1/1 au tir et 5 rebonds en 11 minutes

Hornets vs Pistons : 4 points à 2/3 au tir et 5 rebonds en 7 minutes

Hornets vs Pacers : 0 point à 0/1 au tir, 15 rebonds, 1 steal et 3 contres en 29 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 58,8% au tir et 37,5% aux lancers, 5,7 rebonds, 0,3 passe, 0,2 steal et 0,6 contre en 13,2 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Premier match hier pour Armel Traoré, c’était de la G League mais on prend quand même. 10 points, 13 rebonds et 4 steals en sortie de banc c’est propre, et si Armelito enchaine les bonnes perfs à l’échelon inférieur JJ Redick en entendra forcément parler. La route est longue, mais ça va le faire !

Lakers @ Pistons : DNP

Lakers @ Grizzlies : DNP

Lakers vs Sixers : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : –

South Bay Lakers vs Salt Lake City Stars : 10 points à 3/6 au tir dont 1/2 du parking, 3/4 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe, 4 steals et 1 contre en 23 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : –

Killian Hayes (Long Island Nets)

A défaut d’avoir trouvé du taf en NBA, Kiki est bien parti pour s’éclater en Ligue 2. Premier match avec la longue île nette (anglais LV1) et premier gros game, pourvu que ça dure, en attendant que… non, en n’attendant rien de spécial en fait, car Killian Hayes doit juste jouer au basket, c’est déjà très bien.

Long Island Nets vs Maine Celtics : 19 points à 8/13 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 8 passes et 1 steal en 30 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : –