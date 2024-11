Emirates NBA Cup : c’est quoi, et comment ça marche ?

Après une première édition plus ou moins réussie le NBA In-Season Tournament est de retour ce soir, cette fois, sous le nom de Emirates NBA Cup. Un changement de nom, mais pas de grosses modifications dans son fonctionnement, on fait le point.

L’Emirates NBA Cup, qu’est ce que c’est ?

Trente équipes. Une coupe. Cinq cent mille dollars. Un seul vainqueur. Globalement, voilà comment on pourrait résumer la NBA Cup façon teaser américain. Mais, poussons quand même un peu les explications. La NBA Cup est un tournoi se déroulant en même temps que la saison régulière, entre novembre et décembre.

Les trente franchises de la Grande Ligue sont réparties en six groupes de cinq équipes. Parce que six fois cinq donne trente, vous avez captés. Notez bien que la composition de ces six groupes – trois à l’Ouest, trois à l’Est – est désignée en fonction du bilan de chaque franchise la saison dernière. En gros, les équipes avec des bilans similaires vont s’affronter.

À l’issue de ces phases de poules, les vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour la suite, tout comme les meilleurs seconds de chaque Conférence. Démarre ensuite une phase à élimination directe tout ce qu’il y a de plus classique entre les huit franchises restantes. Quarts, demis, puis finale, la routine quoi. Finalement, à part le nom, rien n’a changé.

On y gagne quoi ?

Outre le trophée et la bannière qui va avec, les joueurs de l’équipe gagnante remporteront 500 000 dollars chacun. Les joueurs de l’équipe finaliste gagneront tous 200 000 dollars, les demi-finalistes repartiront avec 100 000 dollars, tandis que les quart-de-finalistes se contenteront de 50 000 dollars.

Des récompenses individuelles seront également décernées au terme de la NBA Cup avec un titre de MVP de la compétition décerné au meilleur joueur et une nomination dans la All-Tournament Team pour les cinq meilleurs basketteurs du tournoi.

La composition des groupes cette année

Les groupes de cette édition 2024-25 ont été tirés au sort en prenant en compte les bilans de la dernière saison régulière :

Conférence Est :

Groupe A : New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia Sixers, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets

Groupe B : Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Detroit Pistons

Groupe C : Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Washington Wizards

Conférence Ouest :

Groupe A : Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers

Groupe B : Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, San Antonio Spurs

Groupe C : Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2024, as revealed tonight on ESPN.

All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2023-24 regular season.

The groups are available below. pic.twitter.com/vCwzPPcnVk

— NBA Communications (@NBAPR) July 12, 2024

Les matchs en antenne nationale

The NBA today released its complete game schedule and national television schedule for Group Play of the Emirates NBA Cup 2024. These games will be played on Tuesdays and Fridays from Nov. 12 – Dec. 3.

🏀 Schedule by day/team: https://t.co/yDYpnkpsSK

🏀 Press release:… pic.twitter.com/NuSvQpkurR

— NBA Communications (@NBAPR) August 13, 2024

L’année dernière, comment ça s’est passé ?

Bien. En tout cas pour les Lakers. Eh oui, pour ceux qui l’auraient déjà oublié, ce sont les Lakers qui ont remporté la toute première édition du tournoi, en s’imposant face aux Pacers en finale l’année dernière. Et puis, quitte à marquer, l’histoire, autant bien le faire, alors c’est évidemment LeBron James qui a terminé MVP de la compétition. À défaut de remporter le titre NBA, les Lakers ont quand même gratté un trophée. Reste à savoir qui va leur succéder cette année. En tout cas, on hâte de revoir tous ces parquets colorés. Enfin, presque tous.

LAKERS WIN THE FIRST EVER NBA IN-SEASON TOURNAMENT CHAMPIONSHIP 🏆 pic.twitter.com/DISzcw9Kd9

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 10, 2023

Les dates à retenir

12 novembre 2024 : début de la NBA Cup

12 décembre 2024 : Quarts de finale de la NBA Cup

14 au 17 décembre 2024 : Final Four du In-Season Tournament à Las Vegas

The #EmiratesNBACup tips off 𝐓𝐎𝐌𝐎𝐑𝐑𝐎𝐖 at 7 p.m. ET on @NBAonTNT and NBA League Pass. All 30 teams will compete in Group Play, eight will advance to the Knockout Rounds and one will be crowned NBA Cup champion.

Competition overview ➡️ https://t.co/WWxtUM1ZSG pic.twitter.com/R9eAfZA2ky

— NBA Communications (@NBAPR) November 11, 2024

Voilà, vous êtes désormais incollables sur la NBA Cup. Et vous savez quoi, bonne nouvelle, puisque le tournoi démarre ce soir !