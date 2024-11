Karl-Anthony Towns a retrouvé un rôle défensif qui n’était plus le sien la saison dernière et il semblerait qu’il ait du mal à s’adapter. Selon Tim Botemmps, journaliste ESPN, ses adversaires directs ont réussi 91,4% de leurs tirs dans la restricted area depuis le début de l’exercice 2024-25.

Lors du transfert de Karl-Anthony Towns à New York, le plus gros doute des observateurs était lié à sa capacité à devenir le dernier rideau défensif d’une des meilleures équipes de NBA. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce début de saison a apporté plus d’interrogation que de réponses.

Le pivot des Knicks ne dégage pas de sérénité dans cet aspect du jeu. Une impression visuelle confirmée par des statistiques assez dramatiques. Selon Tim Bontemps, journaliste chez ESPN, les adversaires directs de KAT ont réussi 32 des 35 tirs qu’ils ont tenté dans la restrected area (l’arc de cercle sous le panier) depuis le début de la saison.

Karl-Anthony Towns is allowing 91.4% shooting! Players are shooting 32 for 35 against KAT in the restricted area this season according to .@TimBontemps. It’s the worst defensive percentage for any player who has guarded at least 30 shots at the rim. pic.twitter.com/0FF9Hwf4It

Une zone propice à un fort pourcentage de réussite certes, mais qui montre que les autres joueurs de la Grande Ligue n’ont pas suffisamment été gênés / contrés, par l’ancien intérieur des Minnesota Timberwolves. La raquette de la Big Apple n’a rien d’une forteresse inaccessible et cela se ressent dans toutes les statistiques défensives puisque les Knicks n’ont “que” le 21e meilleur rating de la Ligue.

La saison passée, les progrès de Towns en défense ont largement été soulignées, et notamment lors de la demi-finale de conférence face à Nikola Jokic. Mais il était aligné aux-côtés de Rudy Gobert, spécialiste en la matière, qui lui offrait une plus grande marge de manoeuvre et lui permettait d’être plus au large. Un rôle qui lui convenait mieux.

Malgré ces chiffres, l’arrivée de Karl-Anthony Towns à New York ne se passe pas mal dans l’ensemble, car même si les doutes défensifs existent, les certitudes offensives restent. Il tourne à 24,9 points et 12,3 rebonds de moyenne cette saison à plus de 53% au tir, comme au tir de loin.

Source texte : Tim Bontemps