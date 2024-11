Seule équipe encore invaincue en ce début de saison en NBA, les Cavs sont actuellement sur une série de douze victoires consécutives, et paraissent inarrêtables. Pour l’instant, les hommes de Kenny Atkinson marchent sur l’eau, mais cette série va forcément devoir prendre fin un jour. Reste désormais à tenter de deviner quand.

Avant le début de saison, pas sûr que grand monde aurait misé sur les Cavs au moment d’évoquer les équipes susceptibles de démarrer en trombe. Et pourtant, il fait toujours aussi bon de jouer dans l’Ohio, puisque Cleveland n’a toujours pas connu la moindre défaite depuis l’ouverture de l’exercice 2024-2025. Les Cavs comptent actuellement douze victoires de suite et réalisent tout simplement le sixième meilleur démarrage dans toute l’histoire de la NBA. Une série exceptionnelle, et qui pourrait encore durer un bout de temps quand on se penche sur leur calendrier.

En observant de plus près ce qui attend les Cavs sur leur dix prochains matchs, force est de constater que la suite paraît quand même relativement abordable pour Donovan Mitchell et compagnie. Il y aura quelques montagnes à gravir, c’est sûr, comme un double affrontement face aux Celtics en quelques jours, les 19 novembre et 1er décembre prochain, et qui a tout du run killer parfait. Attention, aussi, à la réception des Nuggets le 6 décembre, lors de laquelle Cleveland pourrait laisser des plumes. Mais le reste, franchement ?

Quoi de mieux pour nourrir la série de Cavs, que de leur envoyer les plus gros saucisses de la NBA ? Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces prochains jours pourraient bien ressembler à un barbecue géant dans l’Ohio. Sur les trois prochains matchs, Cleveland va affronter Philadelphie, Chicago et Charlotte. Trois équipes a priori (largement) en-dessous des Cavaliers. De quoi faire potentiellement passer le bilan de 12-0 à 15-0, et par la même occasion, passer du sixième au deuxième meilleur démarrage de tous les temps !

Mais alors, les Cavs peuvent-ils vraiment s’emparer du record de la plus longue série d’invincibilité sur un début de saison, actuellement détenu par les Warriors version 2015-2016, qui avaient enchaîné vingt-quatre succès consécutifs..? Eh bien, en théorie, oui, mais dans les faits, ce sera plus compliqué. En NBA, aucun match ou presque n’est joué d’avance, et même les plus mauvaises équipes peuvent faire tomber les meilleures sur une rencontre.

Par contre, il faut bien reconnaître que le calendrier des Cavs est quand même propice à leur réussite, puisque seuls les Celtics, par deux fois, et les Nuggets représentent un réel danger pour Cleveland sur les treize prochains matchs restants, avant d’atteindre potentiellement les vingt-cinq victoires. Si le miracle venait à se produire, et que les hommes de Kenny Atkinson restent invaincus d’ici-là, on vous donne rendez-vous le 9 décembre prochain face au Heat, pour voir les Cavs tenter d’écrire l’histoire. Ou pas, d’ailleurs.