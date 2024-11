Damian Lillard en protocole commotion après un choc à la tête contre les Celtics

Damian Lillard manquera le prochain match des Bucks, en NBA Cup. Touché à la tête en fin de 3e quart-temps face aux Celtics, le meneur a ressenti des vertiges et des migraines ce lundi.

Après avoir eu des vertiges et un mal de crâne durant la journée ayant suivi le match face aux Celtics, Damian Lillard a passé les tests pour détecter une possible commotion cérébrale. Les résultats ont penché en cette direction, et le joueur sera donc laissé au repos pour la soirée d’ouverture de la NBA Cup, face aux Raptors. Un retour est à prévoir contre Detroit (ce mercredi soir) au mieux.

Sources: Damian Lillard received hit to head near end of third quarter against Celtics on Sunday. Experienced headaches and dizziness today. Tests confirmed a concussion. There’s a possibility he could be cleared by Wednesday’s game against Pistons.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 12, 2024