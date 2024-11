Klay Thompson revient à Golden State cette nuit (4h), moment immanquable !

Selon ses propres mots, c’est un match plus spécial pour les fans que pour lui, mais il est aussi possible de ne pas le croire. Klay Thompson revient au Chase Center, ce soir à 4h00, pour la première fois depuis son départ de Golden State l’été dernier. Les célébrations et les larmes devraient pleuvoir.

Treize ans d’une collaboration incroyable se sont terminés l’été dernier et, avec ça, l’une des plus belles success-story de la décennie 2010 en NBA. Klay Thompson s’en est allé de Golden State pour rejoindre les Dallas Mavericks et a ainsi scellé la fin de l’ère “Splash Brothers” à San Francisco.

Ce soir, il sera de retour et, pour la première fois, occupera un siège du vestiaire “visiteurs” au Chase Center. Une rencontre qui s’annonce forcément particulière, même si l’arrière a affirmé l’inverse en conférence de presse plus tôt dans la semaine. Pour nous en tout cas, de très nombreux souvenirs vont rapidement remonter à la surface tellement Klay a été synonyme avec les Warriors pendant plus d’une décennie.

https://twitter.com/KNBR/status/1854994285520896494

Ce qui est sûr, c’est que les Warriors, eux, ont prévu de mettre les petits plats dans les grands pour l’occasion. Les spectateurs présents pour la rencontre seront coiffés d’une casquette de capitaine pour rendre hommage à la passion maritime de leur ancien Splash Bro.

Même si Klay Thompson venait à ne pas être atteint par les différentes hommages préparés, la vidéo sera sans doute magnifique et un vrai plaisir à regarder, pour les fans de Golden State comme pour les autres observateurs de la Grande Ligue. Stephen Curry devrait aussi y aller de son petit speech, tandis que l’intro de Klay – au moment de l’annonce du cinq majeur de Dallas – devrait se faire sous une standing ovation.

Alors n’hésitez pas à préparer les mouchoirs et le pop-corn, car le retour de Klay Thompson au Chase Center fait partie de ces moments à ne rater sous aucun prétexte.