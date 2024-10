Jayson Tatum est parti sur des bases monstrueuses à 3-points

Vainqueurs de leurs trois premiers matchs de la saison, les Celtics peuvent compter sur un Jayson Tatum en feu. Celui qui a retravaillé son shoot cet été est sur des bases monstrueuses à 3-points, rendant Boston peut-être encore plus intouchable qu’auparavant.

48,6% de réussite du parking. Quasiment 12 tentatives derrière l’arc par match pour 5,7 réussites. Non, ces chiffres n’appartiennent pas à Stephen Curry, mais bien à Jayson Tatum.

Oui, Jayson Tatum.

Le joueur star des Celtics qui n’a terminé qu’à 28,3% de réussite à 3-points lors des derniers Playoffs, dont 26,3% en Finales NBA.

Le joueur qui a fait banquette avec Team USA cet été alors qu’il était champion NBA en titre.

Le joueur qui a subi critiques voire moqueries alors qu’il venait d’atteindre les sommets de la planète basket.

Jayson Tatum is now leading the league in 3 pointers made (17) pic.twitter.com/CX4MrNnFlT

Si la saison NBA 2024-25 vient à peine de commencer, c’est bien Jayson Tatum qui domine aujourd’hui la NBA dans la catégorie reine du basket moderne : le tir à 3-points. Personne n’enfile autant de tirs primés depuis la reprise, et ils ne sont pas nombreux à tenter autant leur chance derrière l’arc.

Avec 11,7 tentatives par soir, Tatum participe activement au “Joe Mazzulla Ball”, cette philosophie de jeu prônée par le coach des Celtics dans laquelle l’objectif est de dégainer le plus possible de loin, en se basant sur le concept du 5-out (cinq joueurs derrière la ligne à 3-points, tous capables de planter du parking) que Boston maîtrise plus que n’importe qui aujourd’hui. Les C’s étaient déjà l’équipe numéro un à 3-points la saison dernière (en tentatives et en réussites), ils ont décidé d’aller encore plus loin cette année (51 tentatives par soir, pour quasiment 23 réussites !). Et aucun joueur de Boston ne symbolise mieux cela que Jayson Tatum.

Plus de tentatives, mais surtout plus de réussite, tout ça grâce à un shoot retravaillé durant l’été avec son coach personnel Drew Hanlen. Les premiers résultats sont impressionnants sur le plan numérique ainsi que sur le plan visuel pour les puristes du tir à 3-points. Parmi eux, l’ancien sniper des Celtics Eddie House, champion NBA en 2008 avec Boston.

“Son shoot a l’air bien meilleur. La balle quitte ses mains beaucoup plus rapidement. […] Quand je le vois prendre de plus en plus de shoots, je m’aperçois qu’il ne baisse plus autant la balle qu’avant. C’est rapide, (il reçoit la balle et) boom, elle est partie. C’est plus facile pour lui de dégainer rapidement. Bon courage aux adversaires.” – Eddie House (via boston.com)

Jayson Tatum ne shootera sûrement pas à 49% à 3-points pendant toute la saison avec quasiment six réussites par soir. Si c’est le cas, on peut fermer la boutique, redonner le trophée de champion à Boston, et Stephen Curry peut lui filer son costume de meilleur shooteur du monde. Par contre, avec cette nouvelle zone de confort trouvée dans son shoot extérieur, Tatum va forcément franchir un cap supplémentaire dans son jeu offensif déjà redoutable. Et les défenses pourraient ne plus avoir la moindre réponse face à lui.

Quelques highlights des 3-points de Jayson Tatum cette saison :

Un-contre-un (notamment quand un grand switche sur lui) ;

En sortie d’écran, notamment face à une “drop coverage” ;

Catch & shoot.

Three games into the season, the Celtics' Jayson Tatum leads the league in three pointers made with 17.

He's shooting a whopping 48.6% from behind the arc.

A reel of all of his threes so far👇@jaytatum0 pic.twitter.com/hI18eUqOyu

Si l’on excepte le fait qu’il vendange un peu sur la ligne des lancers-francs depuis la reprise (12/18), Jayson Tatum n’est pas loin de réaliser le début de saison parfait. Sa productivité offensive (33 points en… 32 minutes par soir), associée à cette efficacité diabolique mais aussi un sens du playmaking qui semble plus affûté que jamais, fait de JT le fer de lance d’une équipe de Boston bien décidée à rouler sur la concurrence.

Et si c’était l’année où Jayson Tatum ferme toutes les bouches ?