Pourquoi les arbitres NBA portent-ils un numéro sur leur uniforme ?

Le début de saison NBA, c’est aussi le bon moment pour des questions qu’on se pose parfois devant les matchs, afin d’être prêt pour le marathon qui nous attend. Aujourd’hui, un petit détail qui a peut-être interrogé certains fans notamment novices : le numéro au dos des uniformes des arbitres. À quoi sert-il ?

Depuis l’introduction des challenges en NBA, la ligue que l’on aime tant nous laisse de plus en plus apprécier les temps de réflexion de la triplette arbitrale lors de décisions contestées. L’occasion de checker le téléphone, d’aller se faire couler un café. Mais pour ceux qui ont l’oeil et qui observent les zèbres argumenter entre eux, un détail n’échappe pas à l’oeil, notamment pour nous autres européens, qui ne connaissons pas ce système dans le sport professionnel du vieux-continent.

Au dos de chaque uniforme, un numéro écrit en gros. Pour faire de la vente et permettre aux fans de se procurer le maillot de leur surveillant favori ? Non, vous ne pourrez pas acheter la tunique de Scott Foster (en même temps, faut avoir un grain hein). Le numéro est surtout une affaire de suivi. Pour les fans très sérieux, qui souhaitent pouvoir vérifier en direct quels sont les noms des arbitres en charge de la rencontre, puisque la liste et les CV de chaque arbitre est disponible sur le site de la NBRA, syndicat des arbitres. Mais surtout, pour la NBA, c’est une manière de suivre au mieux chaque zèbre.

En effet, lors de chaque coup de sifflet, la ligue consigne le numéro de l’arbitre à l’origine de la décision. Un procédé très utile qui permet de retracer à la faute près chaque geste de chaque arbitre. De quoi entretenir une forme de “pression” dans l’esprit de chaque personne chargée d’arbitrer un match. Et de maintenir une haute qualité d’arbitrage quoi qu’il arrive. Cela permet d’ailleurs, par la suite, d’attribuer des matchs prestigieux aux meilleurs arbitres, comme de grosses affiches de Playoffs, des Game 7. Un système d’évaluation permanent. Qui va aussi dans l’autre sens. Si un arbitre enchaîne les décisions litigieuses, il peut être pénalisé.

Source : NBRA