Qui dit nouvelle nuit de NBA, dit forcément nouveaux matchs et nouvelles histoires. En parlant de nouvelles, en voilà deux bonnes : le Père Noël est passé (très) en avance puisque 22 des 30 franchises vont livrer bataille cette nuit, et une heure plus tôt que d’habitude. Zoom sur un programme NBA bien chargé.

Le programme NBA de la nuit :

Orlando Magic – Indiana Pacers à 00h

Atlanta Hawks – Washington Wizards à 00h30

Boston Celtics – Milwaukee Bucks à 00h30

Miami Heat – Detroit Pistons à 00h30

New York Knicks – Cleveland Cavaliers à 00h30

Toronto Raptors – Denver Nuggets à 00h30

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls à 1h

San Antonio Spurs – Houston Rockets à 1h

Dallas Mavericks – Utah Jazz à 1h30

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers à 3h

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers à 3h

Zaccharie Risacher contre Alexandre Sarr en NBA, acte I

On commence ce programme NBA avec un duel franco-français. S’il s’étaient déjà affrontés en Summer League cet été, les deux premiers choix de la dernière Draft vont croiser le fer pour la première fois en match officiel. Un choc à ne pas manquer, puisque l’un comme l’autre commencent à montrer ce dont ils sont capables dans la Grande Ligue.

Collectivement, avantage quand même aux Hawks de Zaccharie Risacher, qui ont déjà remporté deux matchs, tandis que les Sorciers sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Il faut dire que quand l’un évolue aux côtés de Trae Young, l’autre se tape un Kyle Kuzma franchement crade en ce début d’exercice.

Heureusement, Alexandre Sarr peut toujours compter sur le soutien d’un autre de ses coéquipiers, un Français qui plus-est. Eh oui, impossible de ne pas évoquer Bilal Coulibaly, qui vient tout juste de planter son career-high contre les Cavs. Deux matchs, deux belles perfs de Bilal, et comme on dit, jamais deux sans trois.

Zaccharie Risacher vs. Thunder :

13 points (6/12 au tir)

6 rebonds

2 passes

1 interception

1 contre

27 minutes (!)

Première titularisation pour Zacch’ chez les Hawks, match bien cool des deux côtés du parquet.

Keep going ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/dcYcXK8cH1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Milwaukee, qui de mieux que Boston pour se réveiller ?

Il ne fait franchement pas bon être fan des Bucks en ce début de saison. La bande de Giannis déçoit, et vient d’enchaîner deux défaites franchement cra-cra, contre les Bulls et les Nets. Cette nuit, Milwaukee se déplace à Boston dans un match qui s’annonce explosif.

Face aux Bucks se dressent ni plus ni moins que les champions en titre, et ce qui ressemble très fortement à la meilleur équipe de ce début de saison. Les C’s sont en feu et roulent sur tout le monde assez facilement.

Un immense défi pour les Daims, mais qui pourrait bien permettre de lancer définitivement cette saison 2024-25 en cas de succès. Dans le cas contraire, Milwaukee plongerait encore un peu plus la tête sous l’eau. Quoiqu’il en soit, voilà ce qu’on peut appeler une rencontre bien sympathique.

Deux bouses de suite envoyées par les Bucks.

Tabassage à domicile par des Bulls d’une efficacité rare à trois points

Tabassage à l’extérieur par des Nets mieux préparés défensivement et qui jouent sérieusement 48 minutes

C’est tôt, y’a du boulot, c’était bien à Philly, faut se…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Deux jolies revanches à l’Ouest

Nous ne sommes peut-être qu’en début d’exercice, mais certaines équipes vont déjà se mettre sur la tronche pour la deuxième fois de la saison. C’est par exemple le cas des Lakers et des Suns, mais aussi des Spurs et des Rockets. Deux affiches déjà vues il y a quelques jours, et qui avaient tenues toutes leurs promesses.

Ce Suns – Lakers, d’abord. Le scénario du premier match était digne d’un film hollywoodien. Menés de 22 points, les Pourpre & Or étaient finalement parvenus à refaire leur retard, notamment grâce à un Austin Reaves bouillant, et un Anthony Davis en mode MVP. Côté Suns, cette défaite, bien que dérangeante, n’aura finalement pas eu trop de conséquences, puisque les copains de KD ont tapé les Mavs le lendemain. Un gros choc en perspective donc, et un casting cinq étoiles. Bref, tout ce qu’on aime.

Largement critiqué pour son premier match, Victor Wembanyama s’est tout de suite repris sur le second. Pas de chance pour les Rockets, qui passaient sur la route de l’Alien à ce moment-là. Après s’être défaits de leurs voisins texans, Victor Wembanyama et les Spurs se préparent à accueillir les Fusées une nouvelle fois, pour ce qui commence à ressembler de plus en plus à une rivalité entre deux équipes jeunes, et qui plus est du même État.

“Yeah, F*** Houston.” – Jeremy Sochan on the Spurs/Rockets rivalry

Via: @SpursReporter pic.twitter.com/ClbwuQtiYk

— Spurs Culture (@SpursCulture) October 26, 2024