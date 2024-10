Mal embarqués dans cette rencontre avec un retard de 22 points en première mi-temps, les Lakers ont remonté les Suns pour finalement l’emporter à la Crypto.com Arena cette nuit. Anthony Davis et Austin Reaves auront mené la charge, bien soutenu par LeBron James.

Les stats de ce match, c’est par ici

Comme souvent avec un Lakers – Suns, on sait qu’on doit s’attendre à un scénario spécial et on n’a pas été déçu cette nuit du côté de L.A. Dans un premier temps, on a cru à un match à sens unique, tant Phoenix avait pris le contrôle. En feu à longue distance, les Cactus plantent 38 points dès le premier quart-temps. Ils comptent même jusqu’à 22 points d’avance en début de second quart-temps !

Échec et mat pour les Lakers ? Pas pour cette version 2024 qui semble déjà en pleine confiance. Petit à petit, les Angelinos vont remonter leur retard, avec notamment un 13-1 initié par la paire Austin Reaves – Anthony Davis. À la mi-temps l’écart est déjà repassé à 9 unités.

Au retour des vestiaires, les Purple and Gold ne lâchent pas l’accélérateur. Austin Reaves est dans son monde, Anthony Davis continue son chantier tandis que LeBron James montre enfin le bout de son nez au scoring. Phoenix se fait retourner et perd le lead avant d’attaquer le money time.

On se dit alors que la sortie d’Anthony Davis peut causer du tort aux Lakers, comme si souvent dans le passé. Mais non. Les Angelinos trouvent les solutions et augmentent même leur avance avec leur sourcil qui se repose. Le retour d’AD permet à L.A. de gérer sa fin de match, sans être trop inquiété par les tentatives de comeback des Suns et d’un Kevin Durant qui aura tout tenté (30 points).

Les Lakers peuvent ainsi savourer leur seconde victoire en deux matchs cette saison. Un bilan de 2-0 pour attaquer une régulière, c’est tout simplement une première depuis Phil Jackson ! J.J. Redick pourra dire merci à ses deux héros du soir. Austin Reaves a été magnifique, dans tous les bons coups et d’un sang-froid incroyable quand il fallait. Il finit avec 26 points, 8 passes et 3 interceptions. Il complète parfaitement la performance d’un Anthony Davis qui parait pleinement libéré sur cette reprise. Le Unibrow finit à 35 points, 8 rebonds et 2 contres. Il devient d’ailleurs le premier Laker à débuter une saison avec deux perfs au-dessus des 30 points depuis Kobe Bryant en 2005. LeBron James complète leurs efforts avec 21 points et 8 passes dont une merveille d’offrande à Gabe Vincent dans le money time.