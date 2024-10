10 matchs cette nuit en NBA et ça mérite bien un gros résumé pour vous expliquer tout ce qu’il s’est passé. On sort le café et les céréales et on se lance !

Les résultats de la nuit

Raptors – Sixers : 115-107 (stats)

– Sixers : 115-107 (stats) Magic – Nets : 116-101 (stats)

– Nets : 116-101 (stats) Knicks – Pacers : 123-98 (stats)

– Pacers : 123-98 (stats) Cavaliers – Pistons : 113-101 (stats)

– Pistons : 113-101 (stats) Hawks – Hornets : 125-120 (stats)

– Hornets : 125-120 (stats) Bucks – Bulls : 122-133 (stats)

: 122-133 (stats) Rockets – Grizzlies : 128-108 (stats)

– Grizzlies : 128-108 (stats) Jazz – Warriors : 86-127 (stats)

: 86-127 (stats) Blazers – Pelicans : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Lakers – Suns : 123-116 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Zaccharie Risacher (Hawks) : 5 points en 19 minutes face aux Hornets

Guerschon Yabusele (Sixers) : 9 points, 4 rebonds en 17 minutes face aux Raptors.

Moussa Diabaté (Hornets) : 2 points, 4 rebonds en 10 minutes face aux Hawks

Pacôme Dadiet (Knicks) : 1 rebond en 4 minutes contre les Pacers.

Le highlight de la nuit

OH BORDEL GIANNIS A ASSASSINÉ VUCEVIC 💀💀💀💀 pic.twitter.com/ieH1mtFTyc

