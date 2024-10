La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele étaient de sortie

Une nuit pas des plus agréables pour nos Français en NBA, entre absence de temps de jeu ou miettes. Seuls Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele ont tiré leur épingle du jeu. On débrief.

Les résultats de la nuit

Raptors – Sixers : 115-107 (stats)

– Sixers : 115-107 (stats) Magic – Nets : 116-101 (stats)

– Nets : 116-101 (stats) Knicks – Pacers : 123-98 (stats)

– Pacers : 123-98 (stats) Cavaliers – Pistons : 113-101 (stats)

– Pistons : 113-101 (stats) Hawks – Hornets : 125-120 (stats)

– Hornets : 125-120 (stats) Bucks – Bulls : 122-133 (stats)

: 122-133 (stats) Rockets – Grizzlies : 128-108 (stats)

– Grizzlies : 128-108 (stats) Jazz – Warriors : 86-127 (stats)

: 86-127 (stats) Blazers – Pelicans : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Lakers – Suns : 123-116 (stats)

Zaccharie Risacher

19 minutes, 5 points à 1/5 au tir et 1 passe. Partie discrète du Z face aux Hornets, une partie pour les grands avec un duel titanesque entre Trae Young et LaMelo Ball. Il a bien défendu, mais offensivement, n’a pas su ajuster la mire suffisamment pour faire véritablement mouche.

Tidjane Salaün

Il n’a pas joué, et ça nous met colère.

Moussa Diabaté

Quelques minutes en première mi-temps, quelques minutes en deuxième, et un total de 2 points, 4 rebonds à 1/2 au tir. Au moins, un français des Hornets a joué…

Guerschon Yabusele

LE meilleur tricolore de la nuit en NBA. Un beau petit match en sortie de banc, avec 9 points à 3/6 au tir, 4 rebonds, 1 passe. Dommage, la défaite a été pour les Sixers à Toronto, mais Guerschon continue de gagner des points. Et ça fait plaisir !

Pacôme Dadiet

1 rebond tout rond, et puis c’est tout. Le point positif ? Pacôme Dadiet s’est offert le privilège de jouer un match officiel avec le maillot des Knicks au Madison Square Garden. Pour toujours dans les souvenirs extra-premium.

Rayan Rupert

Il n’a pas joué, c’est relou là.

Le programme de la nuit prochaine