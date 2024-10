LeBron James veut jouer les 82 matchs cette saison

Ne parlez pas de repos à LeBron James ! Alors qu’il arrive sur ses 40 ans, le King entend bien jouer tous les matchs cette saison. BronBron en mode Iron Man ? On a du mal à le croire mais sait-on jamais !

Alors que Joel Embiid se prend des critiques depuis la reprise à cause du load management annoncé par les Sixers le concernant, LeBron James va lui à l’opposé. Le bientôt quadragénaire et ses 22 saisons NBA ne compte pas jouer le pied sur le frein. Après la victoire des Lakers face aux Suns, le natif d’Akron a parlé aux médias et il a expliqué à Jovan Buha de The Athletic qu’il comptait jouer face aux Kings la nuit prochaine malgré le back-to-back. Le King a aussi expliqué que sauf blessure, il espérait disputer les 82 matchs cette saison.

LeBron James said he will play tomorrow vs. Sacramento and plans on playing all 82 games this season barring injury.

— Jovan Buha (@jovanbuha) October 26, 2024

Si l’enthousiasme de LeBron fait plaisir, il n’est pas dit qu’il atteindra son objectif. Au cours de ses 21 premières saisons en NBA, James n’a réussi à disputer les 82 matchs d’une régulière qu’à une reprise ! C’était lors de la saison 2017-2018 avec les Cavaliers, sa dernière dans l’Ohio. Si le Chosen One a su pendant longtemps accumuler les saisons pleines à l’Est, ce fut moins le cas après son arrivée aux Lakers. En effet, depuis 2018, le King n’a dépassé les 70 matchs en régulière qu’à une seule reprise, c’était la saison dernière…

Source texte : Jovan Buha / The Athletic