La nouvelle saison NBA a commencé il y a quelques jours et qui dit nouvelle saison NBA dit aussi trophées de joueurs de la semaine. La Ligue a tenu à récompenser Anthony Davis et Jayson Tatum après leur début de campagne exceptionnel.

Si les Lakers et les Celtics – les deux franchises mythiques de la NBA – ont chacun démarré à 3-0 pour la première fois depuis 1987, c’est en grande partie grâce à Anthony Davis et Jayson Tatum.

L’intérieur de Los Angeles réalise un véritable chantier des deux côtés du terrain depuis la reprise, tournant à 34 points, 11 rebonds, 3,3 passes, 2,3 contres et 1,7 interception de moyenne, le tout à 57% au tir dont 40% du parking et 80% aux lancers-francs (15 tentatives par match !). Sous son impulsion, les Lakers ont tapé les Wolves, les Suns et même les Kings de Domantas Sabonis, trois concurrents directs à l’Ouest. AD et son équipe pouvaient difficilement rêver d’un meilleur départ.

De l’autre côté du pays, à Boston, Jayson Tatum symbolise parfaitement le début de saison de patron des Celtics. Dès l’Opening Night face aux Knicks, JT a annoncé la couleur et depuis il ne s’est pas vraiment calmé : 33 points de moyenne sur les trois matchs, avec 6,3 rebonds, 6 passes et 1,3 interception par match. Le plus impressionnant dans tout ça ? Ce sont sans doute ses pourcentages, notamment au tir extérieur. Celui qui a beaucoup été critiqué pour son manque d’adresse en Playoffs shoote à quasiment 55% depuis la reprise, dont 48,6% à 3-points avec quasiment six banderilles rentrés par soir ! Sa nouvelle mécanique de shoot semble porter ses fruits. Revanchard après l’épisode olympique cet été, Tatum compte bien défoncer la concurrence avec ses Celtics, qui ont battu New York, Washington et Detroit depuis la reprise.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Kevin Durant (PHX), Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren (OKC), James Harden et Ivica Zubac (LAC), LeBron James (LAL)

Est : Jarrett Allen (CLE), LaMelo Ball (CHA), Tyrese Maxey (PHI), Franz Wagner (ORL) et Trae Young (ATL)

Source texte : NBA