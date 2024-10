Injouable en ce début de saison 2024-25, Anthony Davis n’a pas beaucoup de bête noire en NBA. Pourtant, cette nuit, AD a dû affronter l’homme qu’il n’avait jamais réussi à battre dans sa carrière : l’intérieur des Kings Domantas Sabonis. C’est désormais chose faite !

Il l’a fait ! Anthony Davis l’a fait !

Avec l’aide d’un exceptionnel LeBron James dans le dernier quart-temps, AD a enfin pris le dessus sur Sabonis dans un match de basket NBA. Les Lakers l’ont en effet emporté 131-127 cette nuit, Davis mettant même le couvercle avec un très gros 3-points dans la dernière minute puis le lancer-franc décisif.

Avant cette victoire, Anthony Davis avait perdu l’ensemble de ses dix matchs face à Domantas Sabonis.

Before tonight, Domantas Sabonis was 10-0 against Anthony Davis.

Streak ended. pic.twitter.com/nzJ7aaOKU8

— StatMuse (@statmuse) October 27, 2024

Même s’il s’est pris un gros poster de la part de l’intérieur lituanien, AD est reparti avec le sourire, sans oublier de rendre hommage à son ancienne bête noire.

“C’est un super joueur. Un All-Star. Il y a tout un docu Netflix sur lui (rires). C’est l’un des meilleurs intérieurs de la Ligue.” – Anthony Davis sur Domantas Sabonis

Plus important que cette première victoire d’AD contre Domas, les Lakers sont désormais à trois victoires en trois matchs cette saison. Trois victoires contre trois concurrents de l’Ouest, à savoir les Wolves, les Suns et donc les Kings. Le nouveau coach J.J. Redick pouvait difficilement imaginer un meilleur scénario pour ses débuts.

