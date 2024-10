Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Pour cette première semaine ? Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Bilal Coulibaly ont lancé la machine, et les plus jeunes apprennent encore. Logique.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Un premier match compliqué face à des Mavs qui lui ont rendu la vie dure, puis Wemby s’est vengé sur les Rockets avec ce qu’il sait faire de mieux : à peu près tout. Saison lancée !

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : –

BLOCKED BY WEMBANYAMA pic.twitter.com/ytrb5Gz3eb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024

Plus loin s’il te plaitpic.twitter.com/cjldIbxpSZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Dillon Brooks continue d’essayer de rentrer dans la tête de Victor Wembanyama 👀pic.twitter.com/x1KgciSRmB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

L’ALIEN EST DÉFINITIVEMENT DE RETOUR SUR LA PLANÈTE NBA !!! 👽pic.twitter.com/fN63ESVLkr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Première grande performance de la saison pour Victor Wembanyama dans la victoire des Spurs face aux Rockets 🚀 :

29 points (10/17 au tir)

7 rebonds

3 contres

Le tout … en 29 minutes !

Quand on est un Alien, la fatigue s’évacue et le rythme revient VITE !!! 👽👽 pic.twitter.com/AaELh3rqRg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

La force tranquille. Une défaite inaugurale face aux Lakers d’un grand Anthony Davis, puis deux victoires solides et un Rudy qui ne l’est pas moins, avec notamment une belle perf offensive contre les Raptors.

Wolves @ Lakers : 13 points à 5/8 au tir et 3/4 aux lancers, 14 rebonds, 2 passes et 1 contre en 35 minutes

Wolves @ Kings : 3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 2 steals en 35 minutes

Wolves vs Raptors : 15 points à 6/8 au tir et 3/4 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 1 steal et 4 contres en 39 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : –

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Superbe première semaine pour Bilal ! Un premier match solide face à des Celtics injouables, puis une grosse prise de responsabilité deux jours plus tard contre Cleveland avec 35 minutes et un rôle de leader offensif. Ça promet !

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA :

Ce CAVIAR de Bilal Coulibaly ❤️ pic.twitter.com/2J9PaKXOpp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Bilal Coulibaly ce soir (vs Boston) :

8 points

6 rebonds

6 passes

6/8 aux lancers

De très bonnes choses, 30 minutes, titulaire indéniable, 1er défenseur ET playmaker secondaire avec Jordan Poole.

Ça va être hyper intéressant de le suivre cette saison, le ciel est la limite ! pic.twitter.com/Ozr92j9lhJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024

BILAL COULIBALY FACE AUX CAVS :

35 minutes

23 points (career-high)

6 rebonds

Des responsabilités et une confiance énorme 🥹🇫🇷 pic.twitter.com/yUSrrvxWK1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Si vous aimez les chiffres ce n’est pas avec Nicolas Batum que vous prendrez votre pied cette année. Mais si vous aimez les équipes dures au mal et les joueurs utiles régalez-vous, Nico est de retour pour mettre du bonheur dans les yeux de son Battalion.

Clippers vs Suns : 2 points à 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 24 minutes

Clippers @ Nuggets : 1 point à 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 22 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : –

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Deux match.s, deux victoires, des perfs offensives qui peuvent sembler timides mais ni les Hawks ni Zacch ne précipitent les choses. Des bribes ont été montrées, des highlights ont déjà été créés, et les sourires sont présents à Atlanta. Zaccharie va grandir, à son rythme

Hawks vs Nets : 7 points à 2/8 au tir dont 1/4 du parking, 2/4 aux lancers et 1 rebond en 19 minutes

Hawks vs Hornets : 5 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking, 2/2 aux lancers, 1 passe et 1 contre en 19 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : –

Échauffement de Zaccharie Risacher, à 1h de son premier match officiel en NBA ! 🇫🇷 pic.twitter.com/zRm37k69d7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

Le 1er tir rentré par Zaccharie Risacher dans sa carrière NBA ! 🥰🇫🇷

Contre attaque, spot up, trois points ficelle !! pic.twitter.com/I32Z7dgn0R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Maman et Papa Risacher sont dans les gradins à Atlanta pour le 1er match officiel en carrière NBA de Zaccharie. pic.twitter.com/4S5uEIx99J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Le 1er match en carrière de Zaccharie Risacher avec les Hawks (vs Nets) :

19 minutes

7 points

1 rebond

2/8 au tir

Entrée tardive sur le terrain, il a tout de suite rentré un gros trois points. Va falloir être patient et grappiller du temps de jeu.

Bienvenue en NBA, Zacch ! 🥰 pic.twitter.com/EUm4hp6MGS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Mobilité + activité + longueur de bras de Zaccharie Risacher en défense. pic.twitter.com/1iGWOM1S6s

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

Un petit trois points pour Zaccharie Risacher ! pic.twitter.com/Hn0bw4pild

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmanito (personne ne l’appelle comme ça) profite pour l’instant des absences de Jaylin Williams et Isaiah Hartenstein pour gratter des minutes au poste 4 et il les met à profit. C’est tout ce qu’il faut faire, et il faur donc continuer.

Thunder @ Nuggets : 6 points à 2/4 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds et 1 contre en 13 minutes

Thunder @ Bulls : 6 points à 2/7 au tir dont 0/4 du parking, 2/3 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 contre en 20 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : –

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Titulaire avec Bilal Coulibaly, le n°2 de la dernière Draft nous a montré par séquence de quel bois il pouvait se chauffer. En attaque parfois, avec de belles coupes, de l’adresse et de l’agressivité, mais en défense, surtout, avec l’usage de ses immenses bras pour aller mettre quelques bonnes grosses bâches. Et beh, on va clairement streamer les Wizards cette saison.

Wizards vs Celtics : 2 points à 1/7 au tir dont 0/5 du parking, 5 rebonds, 1 passe et 2 contres en 22 minutes

Wizards vs Cavs : 12 points à 4/10 au tir dont 2/6 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 25 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : –

Les 2 premiers points en carrière NBA pour Alex Sarr ! 🇫🇷💪 pic.twitter.com/EVw2iWp2Lj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Alex Sarr a dit NON NON NON pic.twitter.com/bHT9epbXfr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Alex Sarr ce soir (vs Boston) :

2 points

5 rebonds

2 contres

1/7 au tir

Pas un cadeau de démarrer face aux champions en titre…! Alex va devoir trouver ses spots avec le temps et apprendre la discipline défensive.

MAIS la big news : titulaire dès le Game 1. Son staff a… pic.twitter.com/CRhO1ipjHE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024

Alex Sarr a dit NON pic.twitter.com/eeietet959

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Pas mal de frustration dans le camp Salaün au sortir de cette première semaine. Tidjane est resté sur le banc lors des deux premières défaites de son équipe, puis il a participé petitement à celle face au Heat, montrant surtout beaucoup de tension et d’appréhension. On attend le déclic, ça va venir !

Hornets @ Rockets : DNP

Hornets @ Hawks : DNP

Hornets vs Heat : 0 point à 0/1 du parking, 1 rebond et 1 steal en 9 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : –

0 minute jouée en 2 matchs pour Tidjane Salaün.

Frustration évidemment, et interrogation chez beaucoup de fans. Tidjane avait régalé en pré-saison et obtenu une place dans la rotation des Hornets.

Virage à 180 degrés de son coaching staff ? Petite blessure à la main, mais… pic.twitter.com/zdOWDOcMsG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

LET’S GO TIDJANE !! pic.twitter.com/NZKECN7dLa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Nounours est de retour en NBA ! Pas de Joel Embiid ni de Paul George à ses côtés, et naturellement Guerschon a donc eu droit à pas mal de minutes sur ses deux premiers matchs. De l’activité des deux côtés du terrain, des écrans LCD et des ficelles du corner, job is done et les fans de Philly vont très vite adorer le Français. A voir comment se réadaptera Nick Nurse au retour de ses deux All-Stars, mais on ne se fait guèrche de souci pour Yabu.

Sixers vs Bucks : 10 points à 4/8 au tir dont 1/4 du parking, 1/3 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 3 steals en 26 minutes

Sixers @ Raptors : 9 points à 3/6 au tir dont 0/2 du parking, 3/3 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 17 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : –

Le 1er panier de Guerschon Yabusele, de retour en NBA !! 🇫🇷

Catch, shoot, trois points, ficelle ! pic.twitter.com/EFtoQitu2E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Le 1er match de Guerschon Yabusele de retour en NBA :

10 points

4 rebonds

3 passes

3 interceptions

Au-delà des stats, le temps de jeu !!

26 minutes, Guerschon a un vrai rôle à aller chercher dans la rotation des Sixers. Ils ont besoin de lui en sortie de banc 🙏 pic.twitter.com/dvdjah4SW1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Les écrans de Guerschon Yabusele sont de retour en NBA.

On est sur de l’écran total La Roche Posay 50++ pic.twitter.com/S1Ig6NkbvM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024

Tchou tchouuuu y’a Guerschon ! 🚂 pic.twitter.com/YzerR2JWfS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Une première apparition face aux Warriors, et une mise au ban(c) contre les Pelicans. Le gros souci pour Rayan cette saison, c’est qu’il va falloir composer avec un coach nul.

Blazers vs Warriors : 6 points à 3/4 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds et 1 steal en 17 minutes

Blazers vs Pelicans : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : –

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Il a été envoyé au feu par Tom Thibodeau dès le premier match des Knicks, assez tôt dans le match, et c’est très bon signe pour lui. Moins utilisé lors du deuxième match mais Thu=ibs sait qui c’est et c’est déjà une très bonne chose de faite.

Knicks @ Celtics : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking et 1 rebond en 13 minutes

Knicks vs Pacers : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 4 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : –

Deuxième match, deuxième apparition sur le parquet pour Pacome Dadiet ❤️

Bon c’est sur du giga blowout MAIS autant être dans le cœur de Tom Thibodeau tôt dans la saison.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

On attend encore les premiers pas de Sidy sophomore Cissoko.

Spurs @ Mavericks : DNP

Spurs vs Rockets : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : –

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Intégré à la rotation de Charles Lee, Moussa Diabaté apporte sa verticalité et n’a pas été ridicule, loin de là. La bonne surprise de Charlotte chez les Français, on attend maintenant une raquette Tidjane / Moussa pour casser des reins.

Hornets @ Rockets : 2 points à 1/4 au tir, 5 rebonds, 1 steal et 2 contres en 15 minutes

Hornets @ Hawks : 2 points à 1/2 au tir et 0/2 aux lancers, 4 rebonds en 10 minutes

Hornets vs Heat : 5 points à 2/2 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds en 8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : –

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Pas d’Armel pour le moment sur le parquet, on va surveiller le premier garbage time.

Lakers vs Wolves : DNP

Lakers vs Suns : DNP

Lakers vs Kings : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : –