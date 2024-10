Rudy Gobert a réalisé le meilleur match offensif de sa saison face aux Toronto Raptors. Il faut croire qu’il est plus facile de briller face à Jakob Poeltl qu’Anthony Davis. Le Français a posé 15 points et 12 rebonds dans la victoire des siens (112-101) !

Avec le départ de Karl-Anthony Towns, il est attendu que Rudy Gobert domine encore plus les raquettes cette saison dans la Minnesota. Mission plus qu’accomplie ce soir avec une superbe prestation face aux Toronto Raptors.

Face à un des secteurs intérieurs les plus faibles de la Ligue, le natif de Saint-Quentin a pesé de tout son poids. Une domination physique évidente qui l’a amené à se régaler sous les cercles. 15 points, 12 rebonds et 4 contres à 6/8 au tir, ou la définition de la propreté !

Rudy Gobert finishes the lob right down the lane! 😤pic.twitter.com/lxVNLgZnih

En plus de ses statistiques offensives, Rudy Gobert a été, comme souvent, le patron de la défense des Timberwolves cette nuit avec des actions de grande classe comme ce double contre autoritaire !

Rudy Gobert back-to-back blocks pic.twitter.com/RjFrLk559s

Même si le début d’exercice de Rudy Gobert laissait un petit peu à désirer, Chris Finch n’a pas perdu confiance en son intérieur, loin de là, et l’a aligné pendant 39 minutes cette nuit. La condition physique est optimale et ça se voit !