Après une première sortie timide contre les Mavericks, Victor Wembanyama n’a pas traîné pour remettre le point sur son y. Superbe match contre les Rockets, 29 points, la victoire et de gros highlights… et dire qu’il parait qu’il manque de rythme.

On aura tout eu dans ce match entre les Spurs et les Rockets.

Un départ canon pour Victor Wembanyama, avec deux gros tirs de loin, puis, petit à petit, Wemby démontre que sa première loupée face aux Mavs est déjà loin. Fatigué le Vic ? Sachez qu’en une heure de chargement, un Alien est régénéré.

Dillon Brooks continue d’essayer de rentrer dans la tête de Victor Wembanyama 👀pic.twitter.com/x1KgciSRmB

Adroit de loin, efficace de près grâce notamment à une relation – yeux humides – parfaite avec Chris Paul, et très vite les Spurs font l’écart. Jeremy Sochan assiste bien Wemby dans la raquette, Keldon Johnson offre une belle entrée, et le duel des cracks entre Wembanyama et Sengun n’a pas lieu tant le deuxième crack… craque face aux trop longs membres de sa match-up.

L’ALIEN EST DÉFINITIVEMENT DE RETOUR SUR LA PLANÈTE NBA !!! 👽pic.twitter.com/fN63ESVLkr

Dillon Brooks tentera bien de rentrer dans la tête du géant français, mais rien ne marche à une telle altitude. Altitude et attitude, très sérieuse pour Wemby, qui alterne les shoots de loin et la menace intérieure, bien conscient que les fusées de Houston sont aujourd’hui plus semblables à des avions de papier.

29 points à 10/17 au tir dont 2/5 du parking, 7/8 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 3 contres en 30 minutes

Point rageur après une victoire qui aura failli lui échapper, Victor Wembanyama est bien rentré dans sa saison 2, et pour un mec pas en rythme disons que la projection est assez effrayante. Prochaines échéances ? Revanche contre les Rockets lundi soir, puis un énorme choc mercredi soir contre le Thunder. La NBA a repris depuis moins d’une semaine, et on est déjà beaucoup trop excités.

Première grande performance de la saison pour Victor Wembanyama dans la victoire des Spurs face aux Rockets 🚀 :

29 points (10/17 au tir)

7 rebonds

3 contres

Le tout … en 29 minutes !

Quand on est un Alien, la fatigue s’évacue et le rythme revient VITE !!! 👽👽 pic.twitter.com/AaELh3rqRg

Les highlights de Victor Wembanyama face aux Rockets ! 🤩pic.twitter.com/wKzK0VKln1

