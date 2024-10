Victoire maîtrisée 114 à 102 des Phoenix Suns face aux Dallas Mavericks malgré l’absence de Bradley Beal. La franchise de l’Arizona a fait la course en tête tout le match et a conservé son avance malgré une nouvelle belle performance de Luka Doncic.

Une chose est déjà certaine avec l’arrivée de Mike Budenholzer sur le banc des Phoenix Suns, c’est que le ballon bouge beaucoup plus dans l’Arizona. Cette nuit, la victoire a été collective bien que si on devait lui attribuer un visage, ce serait sans doute celui de Kevin Durant, auteur de 31 points et d’un coup de chaud au cours du troisième quart-temps.

Kevin Durant surpasses 29,000 career points with this 3, becoming just the 8th player in NBA history to reach the mark! 👏 pic.twitter.com/e6qT9O0Wo2

— NBA (@NBA) October 27, 2024

L’ailier n’a pas hésité à utiliser la célébration “Too small” devant Luka Doncic !

Kevin Durant calls Luka “too small.” 💀

pic.twitter.com/4UJ6LKXGo0

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 27, 2024

Mais les nouveaux visages de la franchise ont également fait la différence. Match après match, Tous Jones convainc de plus en plus. Si la ligne statistique n’est pas flamboyante, sa gestion de l’attaque est un modèle du genre. Surtout, Ryan Dunn a rendu la confiance que lui a accordé son coach pour sa première titularisation en carrière avec 13 points et une belle défense sur les extérieurs adverses, malgré …

Malgré Luka Doncic. La génie slovène n’a pas démérité cette nuit bien au contraire. Auteur d’un très bon début de match et d’un petit push au quatrième quart-temps, il a terminé la rencontre avec 40 points, 10 rebonds et 4 passes décisives.

Je ne sais pas quelle est sa maison à Poudlard, tout ce que je sais, c’est que ce type est un magicien ! 🪄pic.twitter.com/euUUFXPE5I

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Il a été un peu isolé avec un Kyrie Irving plutôt en dedans malgré de très belles finitions et un secteur intérieur complètement dominé par Jusuf Nurkic (18 points et 14 rebonds).