Quelle belle nuit en NBA ! Les français ont brillé, les gros noms de la Conférence Ouest se sont battus jusque dans des fins de matchs serrés, LeBron James a sorti un quatrième quart-temps lunaire et globalement on s’est régalés. Voici le résumé servi avec le café !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Nikola Jokic s’est mis en mode MVP face aux Clippers.

Mais Norman Powell est reparti avec la peau de l’ours.

Russell Westbrook n’a pas encore réglé son viseur.

Les Hornets ont failli faire peur à Miami.

Les Pistons ont failli faire peur à Boston.

Du coup on s’est posé une drôle de question.

Les Wizards n’ont jamais fait peur aux Cavaliers.

Jarrett Allen, Darius Garland et Donovan Mitchell c’est environ 130% de réussite au tir.

Le Thunder a géré les Bulls sans trop de problème, Chet Holmgren a pris 16 rebonds.

Les Grizzlies ont éclaté le Magic, écart fait avant même la mi-temps et le sosie de Bastien Fontanieu s’est chargé du reste.

Victoire tranquille des Wolves contre Toronto, le duo Edwards / Randle ça déroule.

Les Spurs ont sorti le meilleur match de leur saison portés par un très bon Victor Wembanyama !

Les Suns se sont imposés collectivement malgré les 40 points de Luka Doncic.

Les Lakers ont sorti un run de 21-0 dans le 4e quart-temps dont 16 points de LeBron James pour faire tourner le match face aux Kings. Anthony Davis s’est occupé du dagger.

5 more points for LeBron… 16 in the 4th… Now a 21-0 Lakers run 🤯 https://t.co/kv9CfYBeG2 pic.twitter.com/OwBteUsujb

— NBA (@NBA) October 27, 2024

Les Français de la nuit en NBA

Le highlight de la nuit

L’ALIEN EST DÉFINITIVEMENT DE RETOUR SUR LA PLANÈTE NBA !!! 👽pic.twitter.com/fN63ESVLkr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Le point TTFL du matin

Source : TTFL Lab sur X

Les classements

