Il n’avait scoré que 16 points lors du premier match des Nuggets mercredi soir (triple-double mais défaite face au Thunder d’un exceptionnel Chet Holmgren). Cette nuit Nikola Jokic en a planté plus du double, avec une impression visuelle claire, nette et précise : celle d’un triple MVP NBA dans son prime. Malheureusement pour les Nuggets Norman Powell est passé par là !

Comme si les Clippers n’étaient jamais aussi forts que lorsqu’on avance le contraire.

Orphelins de Paul George (parti à Philly), de Russell Westbrook (parti à Denver) et privés de Kawhi Leonard (Leonardite aigüe), les Clippers démarrent leur saison avec… une envie communicative et une belle grinta.

On a longtemps cru cette nuit que le talent de Nikola Jokic suffirait aux Nuggets pour toper ces Clippers pourtant vaillants. Mais au final un énorme Ivica Zubac (24 points et 15 rebonds), un James Harden responsable (23 points, 6 rebonds et 16 passes) et, surtout, un immense Norman Powell (37 points dans 150 dans le dernier quart) auront eu raison de la perf de MVP de Nikola Jokic, sa première de la saison.

Le Heatcheck du Joker au dernier quart lui aura permis de taper son record en carrière en matière de shoots à 3-points inscrits (7) mais dans le même temps, le champion NBA 2019 au nez crochu Norman Powell devenait complètement fou de l’autre côté du terrain. Au final 42 points, 9 rebonds, 4 passes et 2 steals pour le Jok, à 14/26 au tir dont 7/12 du parking de l’hippodrome, mais en retour ce sont 37 pions que NoPo a offert aux Nuggets, à 14/21 dont 7/11 de loin et donc ce money time de patron absolu.

Première victoire des Clippers cette saison, deuxième défaite en deux matchs pour Denver, environ 3/200 au tir pour Russell Westbrook, bref la régulière est bien lancée pour tout le monde, avec des Clippers bien partis pour emmerder tout le monde cette année encore, comme prévu, ou pas.