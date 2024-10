Dix matchs au menu de notre samedi soir et ça commence dès 23h avec la venue des Clippers du côté de Denver. On sera bien sûr attentif à la performance de Victor Wembanyama avec les Spurs, ou encore un Suns – Mavs bien savoureux sur le papier. Petit tour d’horizon !

Le programme NBA de la nuit :

23h : Nuggets – Clippers

1h : Hornets – Heat

1h : Pistons – Celtics

1h : Wizards – Cavaliers

2h : Bulls – Thunder

2h : Grizzlies – Magic

2h : Wolves – Raptors

2h30 : Spurs – Rockets

3h : Suns – Mavericks

3h30 : Lakers – Kings

Victor Wembanyama veut relever la tête face à Alperen Sengun

Auteur d’un premier match décevant face aux Mavs, Victor Wembanyama a pris un faux départ sur cette nouvelle saison NBA. L’heure est donc au réveil pour l’Alien et les Spurs, qui reçoivent ce soir leurs voisins Rockets. Un nouveau derby texan pour se mettre en température. Duel dans le duel, on surveillera bien sûr la confrontation entre Wemby et Alperen Sengun. Le pivot turc est incroyablement talentueux et il avait bien bougé le Français la saison passée. Sengun tournait à 28 points, 13 rebonds et 5 passes de moyenne sur leurs trois confrontations. Un challenge digne de ce nom pour le tricolore.

Josh Giddey retrouve son ex, comme Alex Caruso

Du côté de Chicago, on se prépare à des retrouvailles. Le public devrait faire bon accueil à Alex Caruso, quelques semaines après son transfert vers OKC. Le Thunder de son côté va retrouver une tête bien connue avec Josh Giddey. Nouveau meneur des Bulls, l’Australien aura sans doute à cœur de sortir une grosse perf face à son ancienne franchise, laquelle lui avait expliqué qu’il valait mieux qu’il sorte du banc. C’est en tant que titulaire que Giddey voudra prouver sa valeur ce soir, alors que Chicago est en back-to-back après sa victoire face aux Bucks hier soir.

Un Suns – Mavs qui promet, un derby de Californie pour finir en beauté

Copains dans la vie, Kevin Durant et Kyrie Irving vont devoir sortir la hache de guerre cette nuit avec un Suns – Mavs qui sent bon les Playoffs. On rappelle si besoin que Luka Doncic et Devin Booker ne sont eux pas les meilleurs amis du monde. Du gros talent sur le terrain, des scoreurs à foison et l’envie d’un côté comme de l’autre de prouver. Phoenix voudra oublier sa courte défaite face aux Lakers cette nuit alors que Dallas va vouloir confirmer son succès probant face aux Spurs, peut-être avec Klay Thompson de nouveau dans les bons coups.

On finira notre nuit en Californie, à la Crypto.com Arena, où les Lakers reçoivent leurs vieux rivaux Kings. Pas une mince affaire pour les Angelinos. Non seulement ils sont en back-to-back mais Sacramento est devenue une bête noire pour les Purple and Gold. Les Lakers ont perdu 9 des 10 derniers matchs de régulière face aux Kings, dont une série de 5 revers à la suite. Peut-être que la grande forme du moment d’Anthony Davis pourra mettre fin à cette série.

Quels Français sur le pont cette nuit ?

Hormis Victor Wembanyama, plusieurs frenchys pourraient aller chercher des minutes sur les parquets US la nuit prochaine. On pense notamment à Tidjane Salaün, qui est resté deux matchs de suite sur le banc à Charlotte.. Aura-t-il enfin droit à sa chance face au Heat ?

Nicolas Batum jouera lui certainement avec les Clippers du côté de Denver, tout comme Rudy Gobert avec les Wolves face aux Raptors. On peut en dire de même pour Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly avec les Wizards. Le second pick de la dernière Draft a eu du mal sur son premier match face aux Celtics, et l’adversaire ce soir n’est pas facile car il faudra se coltiner Evan Mobley et Jarrett Allen, l’une des raquettes les plus complètes de NBA. Ousmane Dieng a aussi de bonnes chances de décrocher quelques minutes face aux Bulls avec le Thunder. Armel Traoré et Sidy Cissoko sont aussi des options, mais beaucoup moins probables vu leurs rôles respectifs.