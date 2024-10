Auteur d’une copie catastrophique cette nuit face aux Knicks, Tyrese Haliburton attaque sa saison NBA de manière bien timide. Le joueur, de son côté, assure qu’il va inverser la tendance très rapidement.

0 point, 5 passes, 1 interception, 0/8 au shoot dont un horrible 0/7 de loin. Voilà la feuille de stats de Tyrese Haliburton cette nuit. Pas vraiment le genre de performance digne d’un All-Star NBA et d’un médaillé olympique (même s’il n’a pas joué ou presque). Déjà dans le dur face aux Pistons, même s’il avait su faire la différence au bon moment, Haliburton a touché le fond cette nuit au Garden.

Le duel attendu face à Jalen Brunson a tourné au carnage, les Pacers ont tout simplement pris l’eau face à l’équipe (qui a bien changé depuis) qu’ils avaient éliminé lors des derniers Playoffs. En deux matchs cette saison, Tyrese Haliburton compile donc 7,5 points, 3 rebonds et 4,5 passes à 23% au shoot dont 6% de loin..

Tyrese Haliburton en 2 matchs :

1/16 à trois points

6/26 au tir

15 points

9 passes

4 ballons perdus

Va peut-être falloir lancer sa saison un de ces quatre. pic.twitter.com/lOVf4Dnlp5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024

On est très loin de la copie du Tyrese Haliburton du début de saison passée, où il régalait soir après soir, avant qu’une blessure en début d’année civile ne vienne le ralentir. Bien sûr, il convient de ne pas tirer sur l’ambulance trop rapidement. Comme les autres olympiens, Haliburton sort d’un été chargé et l’échantillon reste maigre puisqu’il ne s’agit que de deux matchs mais la réaction est attendue.

Interrogé sur sa maladresse du moment, le prince Hali ne s’est pas caché face aux médias et il s’attend à vite corriger le tir. Des propos rapportés par Dustin Dopirak du Indianapolis Star.

“Nous avons manqué une tonne de tirs et cela commence par moi. Ce qui est bien, c’est que demain nous ne jouons pas. Je vais aller à la salle et je vais tirer. Nous allons tous tirer et nous serons prêts dimanche (contre Philadelphie)… Je vais prendre beaucoup de tirs demain. Et je serai prêt dimanche”.

« J’ai juste été mauvais. Cela arrive. Je dois être meilleur défensivement. J’ai eu l’impression d’être bien dans mes déplacements, mais encore une fois, je devrais faire mieux au rebond, faire mieux balle en main. Il faut juste que nous gardions le rythme offensivement ».