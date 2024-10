Victor Wembanyama (5/18 au tir) rate son 1er match face aux Mavs

C’était peut-être lui, le joueur que toute la planète basket attendait le plus pour démarrer cette saison NBA 2024-25. Pourtant cette nuit face à Dallas, Victor Wembanyama n’a jamais vraiment réussi à se mettre en marche, et a même paru emprunté physiquement sur certaines séquences. Comme quoi, même les plus gros bolides peuvent caler au démarrage.

Les mains sur les genoux, la tête basse et le souffle court. Voilà probablement l’image qui résume le mieux le match de notre Wemby national cette nuit contre les Mavs. Pas en réussite au tir, maladroit avec ses mains et moins tranchant défensivement, Victor Wembanyama a vécu une soirée compliquée, malgré le visage combatif affiché par ses Spurs. Il faut dire que le premier quart-temps a tout de suite donné le ton. Pour ses huit premières minutes de la saison, Totor a perdu trois ballons, et inscrit deux petits points. Pas le meilleur des démarrages, mais allez, on se dit que le pivot préchauffe et que la suite ne peut qu’être meilleure.

Seulement, le reste du match est identique à ce premier quart. Les tirs ne rentrent pas – 5/18 au total dont 1/8 de loin, et malgré ses 224 centimètres Victor disparaît peu à peu de la rencontre. Il faut dire que la défense des Mavs ne l’aide pas non plus à ressortir la tête de l’eau. Dallas défend très dur, les aides sont bien senties et personne ne rechigne à aller se farcir le géant tricolore. Au final, Wemby boucle le match avec une ligne de stats correcte, 17 points et 9 rebonds, mais des pourcentages franchement cra-cra. Au-delà des chiffres, c’est surtout l’impression visuelle qui inquiète.

Rendons à Dallas ce qui leur appartient : super plan de jeu défensif sur Wemby.

Plusieurs défenseurs différents sur lui, ça varie et ça joue physique.

La saison est longue c’est un seul match mais à surveiller : les tentatives à 3 points. Ça a parlé de jeu bossé à l’intérieur,…

Rarement l’Alien n’a paru aussi emprunté physiquement. Cet été, Victor a construit du muscle, c’est indéniable, mais ne s’est-il pas aussi un peu cramé ? Après une saison éprouvante, le pivot a enchaîné sur des JO tout aussi fatigants. Peu de temps pour récupérer, pas l’idéal, et d’autant plus avec un corps comme le sien. M’enfin bon, nous ne sommes qu’au premier match de la saison et Victor Wembanyama a encore largement le temps de se mettre dedans. Le pivot aurait sans-doute souhaité mieux démarrer, mais ce match face aux Mavs est désormais derrière lui. Maintenant, place à la suite, avec la réception des Rockets dans la nuit de samedi à dimanche.