Malgré la défaite des Wizards face aux Celtics, on a pu voir du bon Bilal Coulibaly cette nuit. Avec 8 points, 6 rebonds et 6 passes, l’ailier français a montré qu’il allait falloir compter sur lui cette saison encore. De très bon augure pour la suite.

Révélation de la saison 2023-24 du côté de D.C., Bilal Coulibaly attaque ce nouvel exercice avec l’envie d’en montrer encore plus. Pour débuter cette nouvelle année, le calendrier avait prévu un sacré morceau avec les Boston Celtics, champions en titre et leurs Jay Brothers sur les ailes. De quoi promettre beaucoup de boulot en défense à Bilal et il ne s’est pas caché. Mais c’est surtout dans le handle et la création qu’on a été agréablement surpris. Bilal semble avoir énormément travaillé dans ce secteur et ça se voit dans le jeu, avec des Wizards qui n’hésitent plus à le laisser porter la balle en attaque. Le résultat ? Quelques beaux caviars pour les copains.

Ce CAVIAR de Bilal Coulibaly ❤️ pic.twitter.com/2J9PaKXOpp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Pardon mais Bilal est à un niveau DE CONFIANCE balle en main ??

Playmaking comme rarement on en a vu en saison 1, il lache de superbes caviars pour tous ses coéquipiers c’est un régal

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Facilitateur pour les autres Wiz’ et homme à tout faire, Bilal n’en a pas non plus oublié d’être agressif en attaque avec de multiples attaques de cercle pour aller chercher des points faciles sur la ligne des lancers, où il finit avec un très correct 6/8 (75%).

Le résultat reste évidemment anecdotique car on ne s’attendait pas vraiment à voir les Wizards tenir tête au champion en titre ce soir, mais les progrès sont là pour Bilal, qui devrait pouvoir tenir un rôle majeur cette saison dans la rotation de Brian Keefe.

Bilal Coulibaly ce soir (vs Boston) :

8 points

6 rebonds

6 passes

6/8 aux lancers

De très bonnes choses, 30 minutes, titulaire indéniable, 1er défenseur ET playmaker secondaire avec Jordan Poole.

Ça va être hyper intéressant de le suivre cette saison, le ciel est la limite ! pic.twitter.com/Ozr92j9lhJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024