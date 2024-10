Le premier match NBA du Français Alexandre Sarr, action par action

Ce jeudi soir marquait les débuts officiels en NBA d’Alexandre Sarr ! Pour l’occasion, on a sorti la grosse loupe pour analyser de près la performance du Français, second pick de la Draft NBA 2024. Tout ce qu’il faut retenir du match du rookie des Wizards, c’est à retrouver ci-dessous.

Pour les stats complètes de ce Wizards – Celtics, c’est par ici

Premier quart-temps

Premier rebond pour Alex sur un tir rapide de Boston, le premier d’une longue série on espère.

Tir à 3-points manqué, ça viendra plus tard allez Alex.

Nouveau rebond défensif sécurisé, lance Poole qui file au panier en contre-attaque (pas de passe décisive).

Tir à 3-points manqué encore, ça veut punir les vieilles jambes d’Horford mais sans succès

Contre monstrueux de Sarr pour renvoyer Jrue Holiday à ses études.

Va chercher le rebond offensif pour finir avec un dunk facile et ses deux premiers points en NBA. Cocorico !!

Va souffler un coup pour laisser Jonas Valanciunas casser des bouches dans la raquette.

Second quart-temps

De retour, cette fois en tant qu’ailier-fort, avec Jonas Valanciunas à ses côtés dans la raquette.

Deux rebonds défensifs supplémentaires pour Sarr, la collecte est bonne.

Mais aussi deux fautes sur un Jrue Holiday qui réussit à l’avoir à l’expérience, c’est le métier qui rentre..

Du coup, Sarr ressort pour éviter de prendre trop de fautes avant la pause.

Solide défense sur Jayson Tatum au large, on rêve d’une raquette Sarr – Wemby dans le futur.

Nouveau tir à 3-points raté, quand ça veut pas, ça veut pas..

Cette fois c’est Tatum qui fait danser Sarr avant de faire trembler la ficelle à 3-points. Le Jay Brother est dans son monde.

2 points, 5 rebonds et 1 contre à la pause. C’est le champion en titre en face, l’apprentissage est relevé pour Sarr.

Deux fois que Jrue Holiday fait la leçon à Alex Sarr. Ça fait partie de l’apprentissage.

Du pump fake et du footwork pour faire prendre des fautes évitables.

Quand Sarr aura capté qu’il est hyper intimidant juste en levant ses bras sans sauter, ça va changer sa vie.

Deuxième mi-temps

Bonne combinaison avec Jordan Poole mais trop short pour finir le alley-oop. Allez Alex, faut conclure celui-ci.

Mauvaise communication avec Poole en défense, Derrick White en profite pour sanctionner de loin.

Première passe décisive en carrière NBA pour Sarr, avec Jordan Poole qui va finir en floater.

Tir à 3-points grand ouvert qui rebondit sur le cercle, un secteur à définitivement taffer pour la suite de la carrière d’Alex.

Nouvelle belle séquence défensive face à Jayson Tatum au large.

Encore un défaut de communication dans la défense, avec Derrick White qui peut finir près du cercle trop facilement.

Laisse sa place à Jonas Valanciunas.

Dernier quart-temps

Deuxième contre de la soirée pour Sarr face à Neemias Queta !

Nouveau tir à 3-points qui ne rentre pas. Soirée très compliquée au tir pour Sarr (1/7 au tir et 0/5 de loin).

Fin de match en garbage time et Sarr qui laisse donc les minutes aux remplaçants.

Feuille de match finale pour le Français : 2 points, 5 rebonds, 1 passe, 2 contres en 22 minutes.

Alex Sarr ce soir (vs Boston) :

2 points

5 rebonds

2 contres

1/7 au tir

Pas un cadeau de démarrer face aux champions en titre…! Alex va devoir trouver ses spots avec le temps et apprendre la discipline défensive.

