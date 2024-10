Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, deux Français titulaires dans la même équipe NBA !

Les Wizards ont fait leur rentrée ce soir en NBA. On retrouve notamment les Français Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr parmi les titulaires pour ce premier cinq de la saison face à Boston. Washington a un parfum qui sent bon l’Hexagone.

Le saviez-vous ? Deux Français qui débutent un match de NBA au sein de la même équipe, il faut remonter à 2022 et le Thunder qui avait aligné Théo Maledon et Olivier Sarr. Avant ça, on se souvient bien sûr de la paire Tony Parker – Boris Diaw aux Spurs mais ce n’est pas une actu si fréquente dans la Grande Ligue. En 2024, le duo français s’appelle Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Pas forcément étonnant car le premier s’est imposé comme l’un des gros espoirs de D.C. la saison passée et le second vient d’être drafté en seconde position à la Draft. Un duo tricolore qui a donc tout pour durer à Washington, avec un rôle important pour l’un comme pour l’autre. Défensivement notamment, ce duo peut vite devenir la clé de voute de toute la structure à Washington. On va suivre de près les progrès de nos deux Français dans les prochains mois mais la hype est là.

First NBA starts for Bub & Alex⚡ #ForTheDistrict | @MedStarHealth pic.twitter.com/8S7bVSzHPC

— Washington Wizards (@WashWizards) October 24, 2024