Forfait pour le match d’ouverture de la saison à cause de son bobo au genou, Paul George ne jouera pas non plus ce week-end. La recrue phare des Sixers espère néanmoins faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs la semaine prochaine.

On savait déjà que Joel Embiid serait absent pour les rencontres face à Toronto et Indiana ce week-end. On vient d’apprendre que Philadelphie devra également faire sans Paul George.

En effet, d’après l’insider Chris Haynes, PG ne sera pas du road-trip des Sixers vendredi (à Toronto) et dimanche (à Indiana). George n’est pas encore opérationnel malgré une “belle progression” dans sa rééducation, lui qui se remet toujours d’une hyperextension du genou gauche subie en pré-saison.

Il est donc fort possible que Joel Embiid et Paul George puissent faire leurs débuts ensemble la semaine prochaine… face aux Pistons.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Toujours selon Chris Haynes, on devrait avoir de nouvelles infos concernant la disponibilité de Paul George en début de semaine prochaine. Il y a donc des chances que Paulo retrouve les terrains contre les Pistons mercredi prochain à Philadelphie. Est-ce que ce sera avec Joel Embiid ? Cela reste à voir mais le duo est fortement attendu à Philly, et notamment par Tyrese Maxey qui doit un peu se débrouiller tout seul en attendant.

Pour rappel, les Sixers ont perdu leur match d’ouverture contre Milwaukee 124-109, avec un Maxey qui a shooté à… 10/31 en l’absence de PG et Embiid.

__________

Source texte : Chris Haynes

À lire également :