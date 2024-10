Dans la belle victoire des Suns contre Dallas cette nuit, Kevin Durant a franchi un nouveau palier au scoring : 29 000 points en carrière, ça va c’est plutôt honnête.

C’est sur un gros tir primé au milieu du troisième quart-temps – sur la tête de Klay Thompson et P.J. Washington – que Kevin Durant est entré dans le club des 29K.

Kevin Durant surpasses 29,000 career points with this 3, becoming just the 8th player in NBA history to reach the mark! 👏 pic.twitter.com/e6qT9O0Wo2

— NBA (@NBA) October 27, 2024

Ils n’étaient que sept dans ce club, avant que Kevin Durant ne les rejoigne. La liste ? Elle fait rêver : LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, et donc KD.

Auteur de 31 points au total pour porter Phoenix vers la victoire (114-102), Durant a rappelé tout au long de la soirée que ses défenseurs étaient bien trop petits pour défendre sur lui (coucou Luka Doncic). Un sentiment qui accompagne KD depuis le début de sa carrière, lui qui est aujourd’hui le huitième meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

Kevin Durant calls Luka “too small.” 💀

pic.twitter.com/4UJ6LKXGo0

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 27, 2024

On ne sait pas jusqu’où montera Kevin Durant dans la hiérarchie des top scoreurs, lui qui continue d’évoluer à un niveau élite même à 36 ans. Il devrait pouvoir dépasser Wilt Chamberlain et Dirk Nowitzki sans trop de soucis au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire (environ 2 500 points de retard), et ensuite il tentera d’aller chercher le Top 5 et notamment le duo Michael Jordan – Kobe Bryant.

“Je veux remercier les gens qui m’ont aidé depuis que je suis gamin, ceux qui m’ont appris le jeu, mes coéquipiers qui me font des passes ou qui me posent des écrans, les coachs qui mettent en place des systèmes pour moi. Quand j’accomplis de telles choses, je pense beaucoup à eux.” – Kevin Durant, après avoir atteint les 29 000 points en carrière

“I got more to do.”

Kevin Durant after finding out he surpassed 29k career points 😤

(via @NBA)

pic.twitter.com/GyXcD2WRZL

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 27, 2024