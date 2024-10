Comme chaque année, Forbes dévoile son classement concernant la valeur des franchises NBA. Et comme chaque année depuis 2022, ce sont les Golden State Warriors qui sont au sommet.

La franchise de Stephen Curry est un peu en galère depuis son titre NBA remporté en 2022, mais la valeur de la franchise californienne est toujours au beau fixe.

Selon Forbes, les Warriors pèsent aujourd’hui 8,8 milliards de dollars, c’est-à-dire deux fois plus que la moyenne des franchises NBA (4,4 milliards). C’est même 1,3 milliard de plus que les Knicks (deuxièmes du classement, 7,5 milliards) et 1,7 milliard de plus que les Lakers (troisièmes, 7,1 milliards).

Pour calculer la valeur d’une franchise NBA, Forbes prend en compte – en gros – le marché dans lequel elle évolue (petit ou gros marché), les résultats sportifs (qui peuvent booster ou plomber la valeur de la franchise), la salle dans laquelle joue l’équipe en question (qui représente une grande source de revenus pour la franchise), et la puissance de la marque (déterminée notamment par la présence de joueurs “star”).

Top 10 des valeurs des franchises NBA (2024)

Golden State Warriors : 8,8 milliards de dollars New York Knicks : 7,5 milliards Los Angeles Lakers : 7,1 milliards Boston Celtics : 6 milliards Los Angeles Clippers : 5,5 milliards Chicago Bulls : 5 milliards Houston Rockets : 4,9 milliards Brooklyn Nets : 4,8 milliards Dallas Mavericks : 4,7 milliards Philadelphia Sixers : 4,6 milliards

Les Golden State Warriors – qui évoluent dans le marché de San Francisco – ont vu leur valeur exploser depuis l’arrivée de Stephen Curry et la création de la dynastie entre 2015 et 2022. Cette valeur ne cesse aujourd’hui de monter grâce notamment aux revenus générés par le Chase Center, la nouvelle salle qui a ouvert ses portes en 2019 du côté de Mission Bay (San Francisco). Cette dernière aurait permis aux Warriors de récolter pas moins de 700 millions de dollars de revenus la saison dernière.

Comme l’indique Forbes, la valeur globale des franchises NBA continue de grimper grâce aux gros revenus générés par l’affluence record dans les salles et la hausse constante des partenaires (notamment sur le plan international) qui veulent s’associer avec la Grande Ligue. Le nouveau deal de droits TV récemment signé – qui est estimé à 76 milliards de dollars – devrait booster encore plus les chiffres dans les années à venir…

