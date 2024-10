Alors que l’élection présidentielle américaine se rapproche à vitesse grand V (mardi 5 novembre 2024), le duel entre Donald Trump et Kamala Harris va jusqu’à intégrer la sphère de la NBA. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le coach des Spurs Gregg Popovich a dit ce qu’il pensait du candidat républicain.

Coach Pop n’a jamais été du genre à mâcher ses mots, encore moins quand il y a un enjeu aussi important que celui entourant l’élection d’un nouveau président.

En marge du match Spurs – Rockets la nuit dernière, Gregg Popovich s’est exprimé pendant quasiment un quart d’heure sur l’élection présidentielle à venir. Il a profité de l’occasion pour critiquer fortement Donald Trump, qu’il considère comme un “pleurnicheur” (déclaration via Théo Quintard).

“Il est pathétique, c’est un petit homme, c’est un pleurnicheur. On sait tous ça. Mais vous ne l’embaucheriez pas pour garder vos enfants, ou au sein de votre petite entreprise. Vous voudriez vraiment un gars comme ça dans votre entreprise ? Jamais de la vie. Mais vous allez voter pour lui à l’élection présidentielle ? Kamala Harris a botté son cul lors du débat, et depuis il fait tout pour l’éviter.”

Gregg Popovich a aussi pointé du doigt les soutiens de Trump au sein du camp républicain.

“On sait tous que Trump est un cas désespéré. Mais tous ces gens qui l’entourent, qui ne sont que des hommes blancs au passage, ils savent que c’est un imbécile. Ils l’ont même dit. Ce n’est pas moi qui dis que c’est ce qu’ils pensent, ils nous l’ont dit depuis 2015 ou 2016 : ils l’ont traité de xénophobe, de fanatique religieux, de raciste, d’inapte à la fonction, etc. Ce sont leurs mots, mais ils sont toujours à ses côtés. Ne sont-ils pas conscients que leurs enfants et petits-enfants vont perdre leur liberté si ce type est élu ? Je ne parle pas d’une politique, je parle de l’idée de notre pays.”

🎥 Gregg Popovich spoke at length about the American elections between Kamala Harris and Donald Trump. Full answer 👇 pic.twitter.com/VYyKCaw8TT

— Théo Quintard (@TheoQuintard) October 26, 2024

Homme engagé, Gregg Popovich a pris l’habitude au fil des années de s’exprimer sur des sujets sensibles marquant la société américaine. Et à une dizaine de jours seulement de l’élection présidentielle US, il a dit tout le mal qu’il pensait de Donald Trump.

__________

Source texte : conférence de presse via Théo Quintard

À lire également :