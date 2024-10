Victor Wembanyama a connu un premier match compliqué contre les Dallas Mavericks. Pas en réussite, l’Alien a semblé tirer la langue physiquement au cours de la rencontre. Des impressions confirmées par le joueur des San Antonio Spurs lui-même a la fin de la rencontre.

17 points, 9 rebonds et 1 contre à 5/18 au tir accompagné de 4 pertes de balles. La première ligne statistique de Victor Wembanyama en NBA cette saison n’est pas bonne, bien que pas ridicule non plus. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout l’impression visuelle laissée par l’intérieur qui a interrogé.

Le Français a semblé fatigué et à court de rythme après une pré-saison au cours de laquelle il n’a pas beaucoup joué car le coaching-staff des San Antonio Spurs souhaitait le reposer. Après la rencontre, Victor Wembanyama s’est livré en conférence de presse :

“C’était un peu difficile au niveau de la condition physique au début, comme on pouvait s’y attendre. Aucun d’entre nous n’a vraiment joué un match complet depuis le milieu de l’été pour moi, et depuis six mois pour certains. Mais c’est une difficulté que tous les joueurs de la NBA traversent. Ce n’est pas une excuse.“

Des propos qui viennent confirmer qu’il n’était pas à 100%. Il faut dire que le jeune joueur a énormément puisé cette dernière année et ne s’est pas reposé lors de l’intersaison avec le parcours de l’Équipe de France aux Jeux olympiques. Mais cette fatigue accumulée ne semble pas l’inquiéter plus que ça. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre à Jeff Garcia, journaliste pour Kens 5. Wembanyama a déclaré que l’été avait été long et qu’il serait rapidement de nouveau en rythme.

Comme indiqué rapidement dans la soirée : Wemby est pas du tout 100% reposé pour démarrer la saison.

Une saison 2023-24 complète + les JO dans la foulée, très peu de repos pour une machine extraordinaire.

Les Spurs vont certainement le ménager, longue saison à venir il semblait… https://t.co/NaasOK5tNv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2024

L’Alien a passé 28 minutes sur les parquets ce jeudi soir, preuve qu’il n’est pas complètement cramé non plus et tentera de montrer un autre visage dès ce samedi. Les San Antonio Spurs affronteront les Houston Rockets pour, déjà, un deuxième derby texan.

Source texte : Jeff Garcia / Benjamin Moubèche