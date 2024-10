Après une victoire inaugurale contre l’équipe B des Philadelphia Sixers, les Milwaukee Bucks se sont inclinés coup sur coup face aux Chicago Bulls et aux Brooklyn Nets. Deux défaites qui font tâche autant du fait de la “qualité” des adversaires que du niveau de jeu de l’équipe du Wisconsin. Et Doc Rivers ne fuit pas ses responsabilités.

Perdre 133-122 face aux Chicago Bulls puis 115-102 face aux Brooklyn Nets, en 2024, ce n’est pas une bonne nouvelle. Les Milwaukee Bucks viennent de livrer deux performances d’une grande pauvreté qui ne rassurent pas, en ce début de saison.

Si vendredi soir c’est la défense qui souffrait et ne trouvait pas de solutions face à un Coby White en pleine forme, hier, c’est l’attaque qui patinait dans la semoule. Doc Rivers a rapidement pris conscience de ces problématiques et s’est exprimé en conférence de presse. Des propos relevés et partagés par Eric Nehm, journaliste pour The Athletic :

“Les deux derniers matchs ont été très décevants. Ce n’est que le troisième match. Il faut continuer à se battre, mais ce sont des matchs qu’il faut gagner. Nous devons faire quelque chose pour libérer les gars en attaque. Nous sommes obligés de prendre beaucoup de tirs difficiles, le ballon ne bouge pas et nous n’avons pas assez d’espace. L’exécution de notre plan de jeu a été mauvaise. C’est de ma faute. Je dois trouver une solution.”

Rivers: “We have to do something to free guys up better offensively. We’re forced into taking a lot of tough shots, the ball’s not moving and we don’t have enough space. Our execution was poor. That’s all on me. I gotta figure it out.” https://t.co/waJaPupglO

— Eric Nehm (@eric_nehm) October 28, 2024

Depuis son arrivée en milieu de saison dernière, l’ancien entraîneur des Boston Celtics et des Los Angeles Clippers n’a rien révolutionné et a du mal à faire passer un cap à son équipe. Il est toujours à la recherche d’un déclic pour ramener la franchise du Wisconsin a son niveau du début de la décennie.

Ce que Doc Rivers a particulièrement souligné, c’est le manque de spacing et l’absence de Khris Middleton depuis le début de saison est un problème qu’il faut prendre en compte. Mais Damian Lillard Gary Trent Jr et Brook Lopez sont eux bien présents … et pourtant.

Les Milwaukee Bucks vont devoir s’améliorer très rapidement s’ils souhaitent s’imposer ce soir et relancer une dynamique positive. Ils affrontent les Boston Celtics à 00h30 !

Source texte : Eric Nehm