Cela fait plusieurs matchs que Gregg Popovich est éloigné du banc des Spurs à cause d’un “souci de santé”. Dans l’inconnu, on était forcément un peu inquiets. On en sait désormais un peu plus.

C’est Shams Charania qui a apporté des nouvelles concernant le légendaire coach de San Antonio.

D’après l’insider d’ESPN, Gregg Popovich a été victime d’un accident vasculaire cérébral “léger” le 2 novembre dernier, alors qu’il était au Frost Bank Center (salle de San Antonio). Forcément, dès qu’on parle d’AVC, on a tendance à flipper mais heureusement, Coach Pop devrait s’en remettre sans aucune séquelle.

Si Gregg Popovich semble donc hors de danger et que son état de santé devrait continuer à s’améliorer, on ne sait pas quand il reviendra sur le banc des Spurs. Aucune date n’a en effet été donnée par la franchise texane.

Coach le plus âgé de la NBA (75 ans) et entraîneur en chef des Spurs depuis presque 30 ans, Gregg Popovich doit en priorité prendre soin de lui, bien avant de penser aux différentes manières d’utiliser Victor Wembanyama. Cette mission est aujourd’hui réservée à son jeune assistant Mitch Johnson, qui devrait entraîner les Spurs pendant encore pas mal de matchs.

Source texte : Shams Charania