On ne sait pas vous, mais ici on a longtemps cru que les montagnes ne se croisaient pas. Pourtant, cette nuit, Victor Wembanyama (2m24) va rencontrer Alexandre Sarr (2m16), et accessoirement Bilal Coulibaly. Un choc à l’accent français et en très, très haute altitude.

Il y a beau avoir onze matchs au programme de cette nuit, difficile de trouver une bonne raison pour se poser devant chacun d’entre eux. En tout cas, la rencontre entre les Spurs et les Wizards (2h) en compte au moins trois. Leurs noms ? Victor Wembanyama, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly.

Collectivement, les deux équipes ne sont sûrement pas ce qui se fait de mieux, mais il faut avouer que ce match dans le match a de quoi nous faire rêver. Alexandre Sarr, second choix de la dernière Draft, et pivot bourré de qualités, s’apprête à rencontrer Victor Wembanyama, un autre français au potentiel illimité.

Un vrai test pour le rookie des Sorciers, qui continue tranquillement son adaptation dans la Grande Ligue. Face à lui, un Wemby en relative difficulté depuis le début de saison, mais qui semble avoir retrouvé des couleurs sur les deux derniers matchs. Face aux Kings il y a deux jours, l’Alien a carrément sorti le match de sa saison, en posant 34 points à 6/12 de loin. Une adresse au tir a priori retrouvée, et qui arrange bien les affaires des Texans.

34 points.

13/22 au tir.

6/12 du parking.

2/2 aux lancers.

14 rebonds.

6 passes.

3 contres.

Énorme match de Victor Wembanyama face aux Kings, l’un des meilleurs de sa saison. Rien forcé, présent au rebond, en défense, juste dans ses choix. pic.twitter.com/r9cHvNK6Bd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2024

Mais si ce Spurs – Wizards est l’occasion de voir s’affronter nos deux géants français, il devrait également permettre à Victor Wembanyama de retrouver Bilal Coulibaly. Plus rayonnant que jamais, l’ailier des Sorciers semble avoir franchi un cap et n’est plus le même joueur que lors de son dernier duel avec Wemby. Un moment qui s’annonce franchement sympa pour nos deux frenchies, qui ont évolué ensemble pendant un temps sous les couleurs des Mets. On a déjà hâte d’y être.