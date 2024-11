TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Kevin Durant s’en prend à Stephen A. Smith

Stephen A. Smith n’a pas sa langue dans sa poche lorsqu’il s’agit de parler de NBA et il peut parfois agacer certains joueurs, c’est notamment le cas de Kevin Durant, que l’analyste n’a que rarement épargné depuis quelques années. Après de nouvelles critiques sur son leadership, KD a décidé de monter au créneau pour répondre directement, et de façon frontale, à son interlocuteur.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple après tout ? En tout cas, Kevin Durant a probablement réalisé le rêve de certains joueurs encore en activité et même retraités dans la ligue.

Candidat # 2 : Stephen Curry moqué par Jordan Poole… lui-même moqué par Draymond Green

Il y a quelques jours, les Wizards jouaient face aux Warriors, l’occasion pour Jordan Poole de retrouver ses anciens coéquipiers Stephen Curry et surtout Draymond Green, après ce fameux incident qui a opposé ce dernier au joueur de Washington à l’époque où ils jouaient pour la même équipe. Même si les anciens teammates ont été vus ensemble avant le coup d’envoi et se respectent, nul doute que les relations doivent être plus froides depuis cette célèbre mandale. En tout cas, Poole semble avoir gardé de la rancœur envers Green, et ce dernier semble bien lui rendre.

Après un tir du parking inscrit par JP, celui-ci n’a pas manqué de pointer du doigt son ancien bourreau pour le chambrer. Sauf que dans l’euphorie, il a probablement oublié que dans l’équipe adverse, se trouve le meilleur shooteur de l’histoire de ce sport, qui lui rend la pareille du tac au tac. Draymond Green en profite à son tour pour pointer du doigt l’arrière des Sorciers. Un prêté pour un rendu donc, contrairement aux mandales échangées à l’entraînement.

Candidat # 3 : Trae Young retrouvait les Knicks et leurs fans

L’histoire d’amour entre Trae Young et les Knicks n’en est encore qu’à ses débuts mais il y a déjà tant à dire sur cette romance née entre les deux parties. Entre célébrations outrageuses et provocations ostentatoires, le meneur des Hawks ne fait jamais de détail quand il faut chambrer au Madison Square Garden, qui le lui rendent souvent bien. Après le chut et la célébration “Ice Trae”, voici une nouvelle corde ajoutée à l’arc du Pioupiou pour se foutre des fans de New York, qui fanfaronnaient moins au coup de sifflet final que lorsqu’ils menaient encore au score à 2 minutes de la fin du match.

“J’espère que les fans de New York ont vite trouvé la sortie”

Ici, on est à Atlanta, mais même en Georgie, il y a forcément des fans des Knicks, heureusement que Trae Young les a invités à vite trouver la sortie, eux qui ne sont peut-être pas familiers avec les issues de secours. Pourtant, les Hawks ont bien gagné contre les Knicks, et Ice Trae a bien gagné le droit de mimer des huées et de leur dire de “dégager leurs arrières-trains dehors”. On en redemande, et on en aura encore.

Candidat # 4 : petit beef entre Ja Morant et LeBron James

Ja Morant et LeBron James ont pris pour habitude de se chauffer aussi pendant leurs oppositions. Lors des Playoffs d’il y a 2 ans, LeBron et ses potes ont barré la route des Grizzlies, qui étaient pourtant “fine in the West”, autrement dit qui se voyaient bien dominer cette conférence. Mais le King n’a rien voulu savoir et a renvoyé les Oursons à Memphis, chose que Ja Morant n’a toujours pas digéré à l’heure actuelle. Et justement, en ce début de saison, les deux équipes se retrouvaient, et les deux stars ont fait quelques étincelles.

Tout commence avec Ja Morant qui fait le signe “trop petit” sur Gabe Vincent après lui avoir scoré sur la truffe dans la raquette. Désireux de venger son coéquipier, LeBron James fait de même sur le virevoltant meneur des Grizzlies toujours au sol après coup. Mais le meneur va répliquer en bousculant LBJ dans le dos sur un temps-mort. Ça fait déjà beaucoup en quelques secondes, mais une fois la victoire décrochée par Memphis, Ja s’est également fendu d’un petit tweet pour chambrer les Pourpre et Or et leur rappeler leur résultat du soir, mais ce serait mal connaître le bougre que de penser qu’il allait se contenter de ce petit gazouillis. En interview, il a également été infernal. Schéma similaire au candidat précédent, et tout aussi efficace.

Candidat # 5 : Jaylen Brown n’a pas apprécié les enfantillages de Giannis

Ce dimanche, Celtics et Bucks se retrouvaient pour ce qui était censé être un duel au sommet de la conférence Est, mais qui s’est au final avéré être un choc des extrêmes, tant les Daims sont à la ramasse. Pourtant, forts d’un bon début de match, les coéquipiers de Giannis vont prendre le dessus sur les champions NBA 2024, assez nettement même. Le Greek Freak se laissant même aller à une plaisanterie de cour de récré envers Jaylen Brown, qui n’a que peu apprécié la vanne.

Jaylen Brown en conférence de presse d’après match concernant cette séquence :

On voit tout de suite que le MVP des Finales 2024 ne goûte que peu à la plaisanterie, et il s’est vengé sur Damian Lillard en lui faisant vivre l’enfer sur terre, et en assurant de l’autre côté, pour aider son équipe à revenir dans le match et l’emporter. Jaylen Brown a bien fait le travail et a puni Giannis, avec une heure de colle ?

Candidat bonus : Jeremy Sochan n’en avait pas fini avec les Rockets

Il avait déjà insulté les Rockets en conférence de presse, avant de se prendre le bec avec Dillon Brooks et Fred VanVleet lors de leur dernière opposition, mais Jeremy Sochan n’était visiblement pas rassasié. Même blessé, l’ailier Polonais n’oublie pas de passer un petit message à ses chers voisins.

Une photo avec un bandage, une légende pour encourager les Spurs et s’en prendre aux Fusées, et le tour est joué pour l’ailier-fort aux cheveux peroxydés. On a hâte de le revoir sur le terrain pour qu’il puisse en découdre avec ces adversaires qu’il semble tant détester. Ça promet pour la rivalité Texane !