C’est un garçon dont personne ne parle. Un garçon de l’ombre, qui préfère le doux son de la filoche à l’incessant vacarme des médias. A.J. Green, c’est son nom, est en train de faire son trou à grands coups de 3-points chez les Bucks. Et pour cause, depuis le début de saison, l’arrière a tenté l’intégralité de ses tirs derrière l’arc. Une statistique complètement folle.

Un sniper.

Voilà le terme basketballistique qui siérait probablement le mieux à A.J. Green en ce moment. Dans le marasme du début de saison des Bucks, l’arrière fait partie des rares satisfactions. En même temps, celui que l’on surnomme Dairy Bird porte bien son nom. Depuis l’ouverture de l’exercice 2024-25, A.J. décoche flèches après flèches derrière l’arc. Rien d’étonnant jusque-là, puisque c’est son rôle nous direz-vous.

AJ Green (Dairy Bird) has truly reached basketball Nirvana…

100% of his shots are 3PA and he has a 91.3 TS% pic.twitter.com/lu8d29OwfJ

— NBA University (@NBA_University) November 12, 2024

Oui, et pourtant. Lorsque l’on se penche sur les statistiques de Green, il y a quelque chose d’étonnant. En fait, l’arrière ne shoote QUE depuis la ligne des 3-pts. Littéralement.

En dix matchs disputés pour le moment, AJG a tenté 52 tirs au total, tous depuis le parking. En d’autres mots, l’arrière n’a même pas essayé de rentrer un 2-pts, excepté deux pauvres lancers francs en toute fin de match contre les Nets. Une stat complètement zinzin, quand on sait que Dairy Bird tourne à 52% de loin. Dans une NBA où le tir à 3-points prend toujours plus d’importance, pas étonnant que certains poussent le concept à son extrême.

Aussi atypique que cela puisse paraître, ce style de jeu réussi particulièrement bien à A.J. Green, qui commence à prendre de plus en plus de place dans la rotation des Bucks. Pour sa troisième saison sous le maillot des Daims, le sniper du Wisconsin joue en moyenne 17 minutes par match. Un temps de jeu qui pourrait encore augmenter, si A.J. continue de canarder.

Source texte : Strictly BBall