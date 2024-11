Exceptionnel dans la victoire surprise des Hawks la nuit dernière à Boston, Dyson Daniels est parti sur des bases exceptionnelles en défense. Sur les quatre derniers matchs, la recrue des Hawks a accumulé pas moins de… 23 interceptions, ce qui fait de Daniels le meilleur voleur de ballons de la NBA.

4 interceptions face aux Knicks, 7 contre les Pistons, 6 face aux Bulls, puis 6 encore sur le parquet (trop vert) des Celtics la nuit dernière.

Si vous êtes actuellement aux États-Unis et que vous prévoyez de mater un ou plusieurs matchs NBA, on vous conseille de faire très attention car un pickpocket redoutable parcourt les salles en ce début de saison. Son nom ? Dyson Daniels, arrière de 21 ans, Australien, il mesure 2m01 pour 90 kilos, et a déménagé de la Nouvelle-Orléans à Atlanta durant l’été.

Depuis la reprise il y a trois semaines, Daniels tourne à 3,6 interceptions par match (!!), lui qui est parti sur des bases historiques puisque la meilleure moyenne all-time est de 3,7, réalisée par Alvin Robertson en 1985-86 quand ce dernier a été élu Défenseur de l’Année en NBA.

CAREER-NIGHT FOR DYSON DANIELS 🔥🔥🔥

Daniels continues his INCREDIBLE run for the Hawks, with a career-high 28 points and another monster defensive outing with six steals in a HUGE WIN against the defending champ Celtics!!! #NBA

📊 28 PTS | 7 AST | 6 STL | 3 REB | 12-21 FG pic.twitter.com/TKphyOPfd5

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) November 13, 2024

Arrivé aux Hawks dans le cadre du transfert de Dejounte Murray à l’intersaison, Dyson Daniels a été recruté par Atlanta notamment pour apporter de l’aide défensive sur le backcourt aux côtés du très limité Trae Young. Rapidement, on a vu à quel point le jeune Australien était complémentaire d’Ice Trae, et tout le bien qu’il pouvait apporter à une défense. Responsabilisé face à certains des meilleurs attaquants adverses et redoutable à l’interception, Daniels prend une nouvelle dimension à Atlanta.

Une nouvelle dimension pleinement exprimée hier soir à Boston. Outre ses six interceptions, Dyson Daniels a mené la vie dure à Jayson Tatum, qui a connu son pire match de la saison (5/16 au tir, 5 pertes de balle). Une performance défensive XXL pour DD ! Mais en plus de ça, Daniels a lâché son career high en attaque, profitant de l’absence de Trae Young pour scorer 28 points avec 3 rebonds et 7 passes. C’est tout simplement son meilleur match en carrière.

Avec 14,3 points, 4,3 rebonds, 2,9 passes et donc 3,6 steals de moyenne, Dyson Daniels est à la fois un candidat pour les meilleures équipes défensives de la saison, mais aussi pour le MIP ! L’une des révélations de la campagne 2024-25.