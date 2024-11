Personne ne donnait cher de la peau des Atlanta Hawks avant le début de match face aux Boston Celtics. Pourtant, privés de Trae Young, les hommes de Quin Snyder ont joué avec un coeur immense pour s’imposer à l’arrache dans une des meilleures rencontres de la saison.

Les Atlanta Hawks ont joué avec plus d’intensité que les Boston Celtics ce mardi soir, un constat symbolisé par le game-winner du match : un rebond offensif d’Onyeka Okongwu à moins de sept secondes de la dernière sirène.

OKONGWU TIP-IN FOR THE LEAD!!

6.1 SECONDS LEFT. CELTICS BALL.

Pourtant, ce sont les hôtes qui ont dominé toute la rencontre grâce à des magnifiques performances de Jaylen Brown et Derrick White. Le premier est parfaitement rentré dans sa partie avec 16 points dès le premier quart-temps tandis que le deuxième a enchaîné les ficelles à longue distance, notamment dans les moments chauds pour maintenir son équipe en tête, presque jusqu’au bout.

Et si leurs 68 points et 10 tirs à longue distance en cumulé n’ont pas suffi à la maison verte, c’est parce qu’en face un autre duo a également brillé de mille feux. Dyson Daniels savait que ses responsabilités allaient augmenter en l’absence de Trae Young et l’Australien ne s’est pas caché. Monstrueux en défense, il a constamment relancé son équipe et a impacté la rencontre dans tous les aspects du jeu. 28 points, 7 passes décisives et 6 interceptions à 12/21 au tir… c’est extrêmement propre.

Dyson Daniels tonight:

28 Points

7 Assists

6 Steals

57% FG

Defensive masterclass. 🔒 (via @realapp_) pic.twitter.com/q7dxB58xBu

À ses côtés, Jalen Johnson a prouvé une nouvelle fois toute sa polyvalence en réussissant son deuxième triple-double en carrière. 18 points, 13 rebonds et 10 passes décisives, rajoutez-y 3 interceptions et vous comprenez l’enfer vécu par les Celtes lors des remontées de balle (20 turnovers).

Larry Nance Jr a également été précieux en sortie de banc et en fin de match avec 19 points à 5/6 de loin tandis que notre frenchie Zaccharie Risacher a frôlé son premier double-double en carrière : 8 points, 9 rebonds et 3 interceptions en 24 minutes, un +/- de +12.

Rencontre magnifique avec un dénouement mérité pour les pioupious. Le retour du NBA In-Season Tournament ne déçoit pas, bien au contraire !

Quel match entre les Hawks et les Celtics ! 🤩

Les pioupious battent les champions en titre sans Trae Young grâce à un immense Dyson Daniels et le deuxième triple-double en carrière de Jalen Johnson !

Pourtant Jaylen Brown et Derrick White sont très loin d’avoir démérité ! 👏

