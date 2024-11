Les images sont inquiétantes. Tim Hardaway Jr a subi deux chocs à la tête sur la même action face au Miami Heat et a du sortir du terrain en fauteuil roulant. L’arrière des Detroit Pistons suivra probablement, au mimimum, le protocole commotion de la NBA lors des prochains jours.

Les blessures au visage ont marqué la rencontre entre les Detroit Pistons et le Miami Heat. après Nikola Jovic, c’est Tim Hardaway Jr qui a du sortir du terrain en cours de match suite à un (deux en l’occurence) coup au niveau de la tête.

Plus inquiétant, l’arrière de MoTown a du sortir sur fauteuil roulant, il faut dire que les images sont assez violentes. Soyez-sûrs de vouloir les regarder avant de lancer la vidéo ci-dessous. THJ a encaissé un coup de coude dans la mâchoire de Bam Adebayo avant que l’arrière de son crâne ne frappe fort contre le sol quelques secondes plus tard suite à un contact avec Tyler Herro.

Pistons guard Tim Hardaway Jr. had to taken off the court in a wheelchair after taking an elbow to the face and later in the possession hitting his head on the hardwood.

Hoping everything is okay 🙏pic.twitter.com/uPpMUxqL8v

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 13, 2024

La NBA ne rigole jamais avec les chocs à la tête et il est certain que Tim Hardaway Jr manquera les prochains matchs pour suivre le protocole commotion de la Grande Ligue. En espérant que la blessure ne soit pas encore plus grave que ça …